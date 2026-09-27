Betrunken? Johnny Depp beißt in Fotowand

Hollywood-Star Johnny Depp sorgte bei einem Event in Las Vegas für einen ziemlich ungewöhnlichen Moment. Statt nur für die Kameras zu posieren, biss der Schauspieler kurzerhand in die Begrünung der Fotowand.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Johnny Depp ist für außergewöhnliche Auftritte bekannt – doch damit dürften selbst die Fotografen in Las Vegas nicht gerechnet haben. Beim viertägigen Event "Drink Las Vegas" im Park MGM blieb der "Pirates of the Caribbean"-Star vor der Fotowand stehen. Dann wurde es plötzlich kurios.

Depp beißt einfach in die Fotowand

Wie ein von "Just Jared" veröffentlichtes Video zeigt, schnappte sich Depp zunächst ein Blatt aus der Begrünung hinter dem Fotocall und biss hinein. Nach kurzem Kauen spuckte er das Grün wieder aus.

Doch damit war die ungewöhnliche Aktion offenbar noch nicht vorbei. Depp legte noch einmal nach und biss diesmal ein deutlich größeres Stück aus der Pflanzen-Deko.

Der Oscar-nominierte Schauspieler wirkte dabei gut gelaunt. Vieles spricht daher dafür, dass Depp mit der ungewöhnlichen Aktion einfach für einen humorvollen Moment sorgen wollte.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Alkohol-Thema begleitet den Hollywood-Star

Der Auftritt sorgt auch deshalb für Gesprächsstoff, weil Depp seit Jahren immer wieder mit Berichten über seinen Alkoholkonsum konfrontiert ist. Im Zusammenhang mit früheren Gerichtsverfahren und öffentlichen Auseinandersetzungen wurde sein Alkoholkonsum wiederholt thematisiert.

© Getty Images for Three Hearts Rum

Für den ungewöhnlichen Auftritt in Las Vegas gibt es jedenfalls keine eindeutigen Hinweise auf einen Zusammenhang mit Alkohol – Depp scheint vielmehr einfach herumgealbert zu haben.

Gute Nachrichten für die Hollywood Vampires

Abseits des kuriosen Fotocalls gibt es für Depp derzeit auch einen juristischen Grund zur Freude. Eine Klage gegen seine Band Hollywood Vampires, der neben Depp unter anderem auch Alice Cooper angehört, wurde von einem Richter abgewiesen.

Der Schauspieler konnte den Abend in Las Vegas damit offenbar entspannt genießen – und sorgte mit seinem ungewöhnlichen Snack selbst für den wohl auffälligsten Moment des Events.