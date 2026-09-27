Sorge um Weltstar
Betrunken? Johnny Depp beißt in Fotowand
Johnny Depp ist für außergewöhnliche Auftritte bekannt – doch damit dürften selbst die Fotografen in Las Vegas nicht gerechnet haben. Beim viertägigen Event "Drink Las Vegas" im Park MGM blieb der "Pirates of the Caribbean"-Star vor der Fotowand stehen. Dann wurde es plötzlich kurios.
Depp beißt einfach in die Fotowand
Wie ein von "Just Jared" veröffentlichtes Video zeigt, schnappte sich Depp zunächst ein Blatt aus der Begrünung hinter dem Fotocall und biss hinein. Nach kurzem Kauen spuckte er das Grün wieder aus.
Auch interessant
Doch damit war die ungewöhnliche Aktion offenbar noch nicht vorbei. Depp legte noch einmal nach und biss diesmal ein deutlich größeres Stück aus der Pflanzen-Deko.
Der Oscar-nominierte Schauspieler wirkte dabei gut gelaunt. Vieles spricht daher dafür, dass Depp mit der ungewöhnlichen Aktion einfach für einen humorvollen Moment sorgen wollte.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Alkohol-Thema begleitet den Hollywood-Star
Der Auftritt sorgt auch deshalb für Gesprächsstoff, weil Depp seit Jahren immer wieder mit Berichten über seinen Alkoholkonsum konfrontiert ist. Im Zusammenhang mit früheren Gerichtsverfahren und öffentlichen Auseinandersetzungen wurde sein Alkoholkonsum wiederholt thematisiert.
Für den ungewöhnlichen Auftritt in Las Vegas gibt es jedenfalls keine eindeutigen Hinweise auf einen Zusammenhang mit Alkohol – Depp scheint vielmehr einfach herumgealbert zu haben.
Gute Nachrichten für die Hollywood Vampires
Abseits des kuriosen Fotocalls gibt es für Depp derzeit auch einen juristischen Grund zur Freude. Eine Klage gegen seine Band Hollywood Vampires, der neben Depp unter anderem auch Alice Cooper angehört, wurde von einem Richter abgewiesen.
Der Schauspieler konnte den Abend in Las Vegas damit offenbar entspannt genießen – und sorgte mit seinem ungewöhnlichen Snack selbst für den wohl auffälligsten Moment des Events.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden