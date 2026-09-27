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Modernisierungsboost

25.000€ KI-Förderung für NÖ-Betriebe

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Präsentation im Unternehmen "Kern Tec".
© NLK Khittl
Das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) setzen das erfolgreiche KI- und Digitalisierungsförderprogramm "digi4wirtschaft" fort.
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Die Fortsetzung gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim Vorzeigebetrieb Kern Tec in Herzogenburg bekannt. Insgesamt stehen für die Neuauflage zwei Millionen Euro bereit.

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Mikl-Leitner betont den Praxisbezug: "Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie den Betrieben ganz konkret etwas bringt: weniger Zettelwirtschaft, einfachere Abläufe, geringere Kosten. Jeder Betrieb, der digitaler wird, stärkt den Wirtschaftsstandort und sichert Arbeitsplätze." Ecker ergänzt hierzu: "Die Initiative unterstützt unsere Unternehmen dabei, neue Technologien gezielt zu nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken."

Programm mit erfolgreichen Beispielen

Das Programm umfasst drei Säulen: Sensibilisierungs-Workshops („digi kickstart“), gezielte Beratung und schließlich die Projektumsetzung. "Dafür gibt es finanzielle Unterstützung von bis zu 25.000 Euro pro Projekt", erklärte Mikl-Leitner.

Erfolgsbeispiele wie Kern Tec, die Bäckerei Hager (KI beim Backen) oder der Logistiker BTG (KI-Routenoptimierung) belegen die Praxisnähe. Bisher wurden über 2.100 Projekte gefördert, was den Digitalisierungsgrad der heimischen KMU auf über 66 Prozent steigerte.

Ecker schließt: "Wir machen das aus voller Überzeugung, weil wir wissen, dass dieses Geld bei unseren Unternehmern ankommt und uns als Digitalisierungsland stärkt."

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