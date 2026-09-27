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Mega-Hundeshow NÖ: 6000 Tiere in Tulln

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Eine Vielzahl von Hunde erwartet die Gäste.
© Messe Tulln
Drei Tage voller Action, Show und Spaß für die ganze Familie bei der Internationalen Hundeshow in Tulln: Über 6.000 Hunde, Vorführungen, Mitmachaktionen, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und Shoppingmöglichkeiten warten auf Gäste.
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Besondere Highlights am Samstag: Lukas Pratschker („Supertalent“-Gewinner & "America’s Got Talent"-Finalist) und die bekannte israelische Hundetrainerin sowie Dogdance-Künstlerin Roni Sagi sind zu Gast.

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Pratschker wird das Publikum mit einer Zaubershow mit seinen Hunden begeistern und steht im Anschluss für Fotos und Fragen zur Verfügung. Ebenfalls am Samstag lockt der traditionelle, beliebte Höhepunkt: die Vorführung der Militärhunde, die in enger Zusammenarbeit mit ihren Hundeführern ihr beeindruckendes Können demonstrieren.

Mitmachen für alle

Das weitere Programm bietet Hundesportvorführungen (Schwerpunkt Nasenarbeit), Rettungshunde, Trickdog und ein Heuballenrennen zum Mitmachen für alle. Am Sonntag, dem Welttierschutztag, findet live im Ehrenring eine feierliche Tiersegnung statt. Auf alle kleinen Spürnasen wartet auch heuer wieder die spannende Kinder-Rätselrallye.

Die Hundeshow öffnet am Freitag von 13.00 bis 20.30 Uhr und am Wochenende von 10.00 bis 17.00 Uhr die Türen. Die Tageskarte kostet 12 € (ermäßigt 8 € für Kinder/Schüler von 6–18 J., Senioren ab 60, Studenten und Lehrlinge mit Ausweis). Familienkarten (2 Erwachsene + 2 Kinder) gibt es für 32 €. Das 3-Tages-Ticket kostet für Erwachsene 24 €, für Kinder 16 €. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

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