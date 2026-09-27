26-Jähriger ging mit Eisenstange auf Cops los

Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen, um den aggressiven Rumänen zu stoppen. Ein Beamter wurde verletzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Die wilden Szenen spielten sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr im 17. Wiener Gemeindebezirk ab. Ein 26-Jähriger ging mit einer Eisenstange auf Beamte der Polizei los, die er selbst gerufen hatte. Trotz mehrmaliger Aufforderung gab der als aggressiv bekannte Mann seine Waffe nicht aus der Hand und sorgte so für den Einsatz von Pfefferspray. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, von der Rettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Verdächtiger alarmierte selbst die Polizei

Der 26-jährige Rumäne hatte selbst den Polizeinotruf gewählt. Er gab an, dringend Hilfe zu benötigen. Während der Zufahrt wurde den Beamten über Funk mitgeteilt, dass es sich bei dem Mieter der Wohnung um einen amtsbekannten aggressiven Mann handelt, berichtete die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnungstür offen.

In der Wohnung befand sich der Mann - nur mit einer Hose bekleidet vor einem Spiegel. In der Hand hatte er eine Eisenstange. Als die Polizisten den 26-Jährigen ansprachen, drehte er sich wortlos um und kam mit der Eisenstange auf die Beamten zu. Der mehrmaligen Aufforderung, stehen zu bleiben und die Stange aus der Hand zu legen, kam er nicht nach.

Anzeige auf freiem Fuß

Als der Mann die Eisenstange gegen einen der Polizisten erhob, kam es zum Einsatz von Pfefferspray und der mutmaßliche Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Er wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht und auf freiem Fuß angezeigt. Ein Beamter erlitt bei der Amtshandlung Verletzungen.