Wanderer (46) auf Berg wiederbelebt

Der 46-Jährige kollabierte beim Abstieg. Ein Jäger und ein weiterer Wanderer konnten den Mann wiederbeleben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Stmk. Ein 46-jähriger Wanderer ist am Samstag beim Abstieg von der Sonnschienalm in Tragöß-Sankt Katharein (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) nach einem medizinischen Notfall erfolgreich reanimiert und geborgen worden. Laut Polizei war der Mann, der zuvor über Unwohlsein geklagt hatte, plötzlich zusammengebrochen und hatte das Bewusstsein verloren. Seine Partnerin rief um Hilfe. Ein anderer Wanderer und ein Jäger eilten herbei und begannen mit Reanimationsmaßnahmen.

Per Heli geborgen

Da kein Handyempfang bestand, musste einer der Helfer in Richtung Tal absteigen, um den Notruf abzusetzen. Bergretter, Feuerwehrleute und das Team eines Rettungshubschraubers versorgten und stabilisierten den Mann. Schließlich wurde er per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark geflogen, wo er intensivmedizinisch betreut wurde.