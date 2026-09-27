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Handy-Dieb bedrohte 11-Jährigen mit Messer

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Der 41-jährige Tscheche soll abgeschoben werden.
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Tirol. Ein 41-jähriger Tscheche hat offenbar am späten Samstagnachmittag versucht, einem elfjährigen Buben im Bereich der Grenobler Brücke in Innsbruck dessen Mobiltelefon zu stehlen. Als der Bub um Hilfe schrie, habe der Verdächtige ein Klappmesser gezückt und ihn bedroht, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Mann wurde wenig später festgenommen. Gegen ihn bestand ein Aufenthaltsverbot, er soll abgeschoben werden.

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Bub konnte flüchten

Der 41-Jährige hatte dem Elfjährigen das Mobiltelefon aus der Bauchtasche entwenden wollen. Durch die Hilferufe des Buben wurden Passanten auf die Tat aufmerksam. Dem Jugendlichen gelang es, das Telefon wieder an sich zu nehmen und zu flüchten. Der Tscheche wurde schließlich am Tatort von der Exekutive angetroffen und vom Elfjährigen wiedererkannt. Das Messer wurde sichergestellt.

Den 41-Jährigen überstellte man in das Polizeianhaltezentrum. Er werde nach Tschechien abgeschoben, hieß es.

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