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Riesen-Investition

Bad Vöslau: 50-Millionen Neubau für Pflege

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Spatenstich vor dem Projektgelände.
© Gerhard Weidinger
Mit dem Spatenstich in Bad Vöslau startete der Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ). Bis Mitte 2030 entsteht auf erweiterten Areal für 50 Millionen Euro ein nachhaltiges Gebäude mit 144 Pflegeplätzen - ein Plus von 39 Plätzen.
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Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung des Projekts: "Mit diesem Neubau investieren wir ganz bewusst in eine moderne und langfristig abgesicherte Pflegeversorgung."

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"Das neue PBZ Bad Vöslau wird künftig 144 Pflegeplätze bieten und damit deutlich mehr Kapazität als bisher schaffen. Gleichzeitig geht es aber nicht nur um die Anzahl der Plätze. Wir wollen ein modernes Zuhause für ältere und pflegebedürftige Menschen schaffen, das ihren Bedürfnissen entspricht und gleichzeitig gute Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet. Gerade angesichts der demografischen Entwicklung müssen wir heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch kommende Generationen auf eine qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung in Niederösterreich vertrauen können", fügt Teschl-Hofmeister an.

Aufwendige Bauphasen

Das architektonisch moderne PBZ vereint künftig Langzeit-, Tages- und Kurzzeitpflege sowie demenzielle Betreuung. Um den laufenden Betrieb zu garantieren, wird in zwei Etappen gebaut: Mitte 2028 ist der erste Bauteil fertig. Nach der Übersiedlung der Bewohner wird das alte Gebäude abgerissen und bis 2030 durch weitere Neubauten ersetzt.

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