Riesen-Investition
Bad Vöslau: 50-Millionen Neubau für Pflege
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung des Projekts: "Mit diesem Neubau investieren wir ganz bewusst in eine moderne und langfristig abgesicherte Pflegeversorgung."
Auch interessant
"Das neue PBZ Bad Vöslau wird künftig 144 Pflegeplätze bieten und damit deutlich mehr Kapazität als bisher schaffen. Gleichzeitig geht es aber nicht nur um die Anzahl der Plätze. Wir wollen ein modernes Zuhause für ältere und pflegebedürftige Menschen schaffen, das ihren Bedürfnissen entspricht und gleichzeitig gute Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet. Gerade angesichts der demografischen Entwicklung müssen wir heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch kommende Generationen auf eine qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung in Niederösterreich vertrauen können", fügt Teschl-Hofmeister an.
Aufwendige Bauphasen
Das architektonisch moderne PBZ vereint künftig Langzeit-, Tages- und Kurzzeitpflege sowie demenzielle Betreuung. Um den laufenden Betrieb zu garantieren, wird in zwei Etappen gebaut: Mitte 2028 ist der erste Bauteil fertig. Nach der Übersiedlung der Bewohner wird das alte Gebäude abgerissen und bis 2030 durch weitere Neubauten ersetzt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden