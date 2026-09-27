115 km/h
E-Scooter-Raser liegt nach Unfall im Koma
NÖ. Ein junger Wiener ist am Samstagabend in Tulln mit einem E-Scooter gegen ein massives zweiflügeliges Stahltor geprallt. Der 18-Jährige dürfte davor mit 115 km/h unterwegs gewesen sein, dies ergaben Aufzeichnungen seiner GoPro-Kamera, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
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Der Teenager war auf der Donaulände und dem Donauhafen im Gemeindegebiet von Tulln unterwegs gewesen. Aufgrund der spärlichen Beleuchtung dürfte er das Stahltor übersehen haben. Durch den Aufprall wurde die Verankerung aus Metall abgerissen. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.
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