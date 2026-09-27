E-Scooter-Raser liegt nach Unfall im Koma

Der 18-Jährige dürfte mit 115 km/h unterwegs gewesen sein, als er gegen ein Stahltor krachte. Er liegt im Koma.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

NÖ. Ein junger Wiener ist am Samstagabend in Tulln mit einem E-Scooter gegen ein massives zweiflügeliges Stahltor geprallt. Der 18-Jährige dürfte davor mit 115 km/h unterwegs gewesen sein, dies ergaben Aufzeichnungen seiner GoPro-Kamera, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Teenie liegt im Koma

Der Teenager war auf der Donaulände und dem Donauhafen im Gemeindegebiet von Tulln unterwegs gewesen. Aufgrund der spärlichen Beleuchtung dürfte er das Stahltor übersehen haben. Durch den Aufprall wurde die Verankerung aus Metall abgerissen. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.