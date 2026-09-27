"Verity"
Dunkle Geheimnisse als Blockbuster-Hit
Bestsellerautorin Verity Crawford kann seit einem rätselhaften Unfall nicht mehr sprechen und nicht mehr gehen. Ihr Ehemann engagiert die junge, bisher wenig erfolgreiche Schriftstellerin Lowen, um ihr Werk als Ghostwriterin zu vollenden. Als sich Lowen im Film "Verity - Dunkle Geheimnisse" von US-Regisseur Michael Showalter am Anwesen des Ehepaares einfindet, um sich einzuarbeiten, findet sie auf einem Computer eine schockierende Autobiografie von Verity.
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Bald fühlt sie sich wie im Irrenhaus, glaubt, den Verstand zu verlieren und verschaut sich zu allem Überfluss auch noch in Veritys Ehemann. Und so ganz bewegungsunfähig scheint Verity dann doch nicht zu sein. Fiktion und Realität verschwimmen in dem Thriller nach Colleen Hoovers Bestseller. Ab Freitag ist der mit einem Staraufgebot rund um Anne Hathaway, Dakota Johnson und Josh Hartnett aufwartende Film im Kino zu sehen.
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