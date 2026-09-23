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Sparstift

"Die Millionenshow": So geht's jetzt weiter

© ORF/Stefan Gregorowius
Armin Assingers beliebte Quizshow steht vor dem Aus. Was als Nächstes passiert.
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Heuer wurde "Die Millionenshow" 26 Jahre alt, seit 2002 moderiert Armin Assinger die Quizsendung. Damit zählt das Format zu den ORF-Urgesteinen, die für viele Zuseher:innen zu den Fixpunkten im Programm zählen. Noch. Denn nächstes Jahr soll es mit der Kultshow zu Ende gehen!

Sparstift im ORF

93 Millionen muss der öffentlich-rechtliche Sender kommendes Jahr einsparen: So hoch fällt die Kürzung der Bundesmittel für den ORF aus. Welche Formate 2027 nicht fortgesetzt werden, stellte die scheidende Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz vor schwierige Entscheidungen. Welche Sendungen die Einsparungen treffen, verriet sie bei der Programm-Präsentation für das nächste Jahr: "Alles, was nicht besonders repertoirefähig oder nicht in den Streamer einzahlt, schauen wir uns an."

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Gnadenfrist für "Millionenshow"-Fans

Die beliebte "Millionenshow" ist nun vom endgültigen Aus bedroht. Bis zur Sommerpause wird das Publikum davon aber nichts merken. Die Sendungen für das erste Halbjahr sind bereits vorproduziert. Was danach geschieht, liegt nicht in Groiss-Horowitz' Händen - das ist dann Sache der neuen Geschäftsführung. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.

Nicht nur die mangelnde Repertoirefähigkeit könnte das endgültige Aus für "Die Millionenshow" besiegeln: Der ORF hat eine große Zahl an Quizformaten. "Das können wir uns nicht mehr leisten", bedauert Stefanie Groiss-Horowitz die Maßnahmen, die auch "Smart 10" und "Q1" treffen.

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