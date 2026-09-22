ORF-Programm 2027: Serien-Offensive & "Dancing Stars"

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Neue Formate, frische Gesichter und das Aus für die "Millionenshow": Das plant der öffentlich-rechtliche Sender.

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Vertrauen stellt der ORF in den Mittelpunkt des kommenden Programmjahres und will dem Publikum zeigen, dass der öffentlich-rechtliche Sender auch in Krisenzeiten für Beständigkeit steht und sich als verlässliche Informationsquelle, kulturelle Plattform und verbindendes Medium für die Menschen in Österreich sieht. Die Programmoffensive FÜR ÖSTERREICH für 2027 baut dabei auf vier zentralen Säulen auf: Vertrauen, Vielfalt, Plattform, Reichweite.

Fiction aus Österreich

Einer der großen Programm-Schwerpunkte ist der Bereich Fiction, in dem der ORF weiterhin auf Eigenproduktionen setzt. Publikums-Hits wie "Biester" und "School of Champions" sind mit neuen Staffeln am Start. Auch die Miniserie "Alles Finster", die 2022 mit Star-Besetzung für Quote sorgte, geht endlich weiter. Mit dabei: Miriam Fussenegger, Jakob Seeböck, Hilde Dalik, Harald Windisch und Martina Ebm.

Wiedersehen mit "Kommissar Rex" und "Schnell ermittelt"

"Kommissar Rex" geht in die zweite Staffel. © ORF

Krimiserien stehen weiter hoch im Kurs und sollen auch 2027 für gute Zahlen sorgen. Die Krimireihe "Kommissar Rex" geht nach dem Comeback in diesem Jahr in eine weitere Runde - weitere Folgen werden aktuell gedreht. Fans von Ursula Strauss können sich freuen: Die Schauspielerin ist im Oktober in zwei Episoden der neuen Reihe "Tiroler Blut" zu sehen, nächstes Jahr kommt dann die heiß ersehnte neunte Staffel "Schnell ermittelt". Auch Evergreens wie "SOKO Donau" und "SOKO Linz" oder die Landkrimis gehen weiter.

Ein neuer Star am Serienhimmel soll die erste Krankenhausserie des ORF werden: In "Pflegeleicht" stellt sich eine Gruppe junger Pflege-Nachwuchskräfte dem Alltag eines Spitals und Problemen romantischer Natur. Dabei setzt der ORF auf Nachwuchs-Schauspieler:innen und will neue Namen etablieren.

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"Tatort" neu

Am "Tatort" kommt es - wie bereits berichtet - zum Schichtwechsel. Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer verabschieden sich am 27. Dezember mit ihrem letzten Fall "Wir sind Helden". Ab 2027 übernehmen Laurence Rupp und Miriam Fussenegger als ungleiches Geschwisterpaar die Ermittlungen. Der ORF zeigt vorerst zwei Episoden mit dem neuen Duo.

Ebenfalls ein Novum im ORF-Programm: Der Film "Benko - Size Matters", in dem Thomas Stipsits den Aufstieg und Absturz René Benkos nachzeichnet. Der Kabarettist wird nächstes Jahr außerdem in seinem vierten Stinatz-Krimi "Allerheiligenfiasko" auf den Bildschirm zurückkehren.

Heino Ferch, Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky, Regisseur Raymond Ley, Bettina Weiguny beim Drehstart des "Benko"-Films. © ORF

"Dancing Stars" und "ESC" - die großen Shows

Die beste Nachricht des Jahres: "Dancing Stars" kehrt kommendes Jahr nach einer "Song Contest"-bedingten Pause zurück auf den Bildschirm. In "bewährter Besetzung", wie die scheidende Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz im Rahmen der Programmpräsentation ankündigte. Das heißt: Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll bleiben der Tanz-Show wohl erhalten. Los geht's am 19. Februar.

Der "Eurovision Song Contest" - 2027 aus Burgas (Bulgarien) - wird auch 2027 eines der großen Show-Highlights und am 11., 13. und 15. Mai live über die Bühne gehen."

"Wetten, dass ..?" und Quiz, & Spaß

Schon heuer kommt übrigens das Kult-Format "Wetten, dass ..?" ins TV: Europas größte TV-Show feiert nach drei Jahren Pause ihr Comeback. Moderiert wird die Neuauflage der Kultshow erstmals von Bill und Tom Kaulitz. Die "Tokio Hotel"-Stars werden das Publikum live in Halle an der Saale mit einmaligen Wetten, großartigen Musik-Acts und zahlreichen Stars auf der berühmtesten Show-Couch Deutschlands begrüßen.

Tom & Bill Kaulitz moderieren "Wetten, dass ..?" © ORF

Darüber hinaus steht der Samstag-Hauptabend von ORF 1 ganz im Zeichen unterhaltsamer Shows für die ganze Familie: Bei "Klein gegen Groß", "Wer weiß denn sowas XXL", "Der Quiz-Champion" und "Verstehen Sie Spaß?" treffen außergewöhnliche Talente, Quizspannung und große Unterhaltung aufeinander.

Großer Wermutstropfen: Die beliebte "Millionenshow" mit Armin Assinger wird es nur noch bis zum Sommer geben. Dann wird das Format eingespart.

Die Jungen im Visier

Mit ORF KiDS baut der ORF sein Angebot für das jüngste Publikum im Web, in der App und in ORF 1 weiter aus. Die Plattform verbindet Unterhaltung, Wissen und Kreativität und schafft einen sicheren Raum, in dem Kinder altersgerecht selbstständig Inhalte entdecken können.

Zu den Highlights zählen die zweite Staffel der Kindertanzshow "Tanzen mit den Stars", in der Kinder mit Profitänzerinnen und Profitänzern unterschiedliche Tanzstile kennenlernen, sowie "Smart10 Kids": Bei Caroline Athanasiadis treten die klügsten Kinder Österreichs in Teams zum Quizduell an. In "Team Challenge – der Freundschaftstest" stehen Zusammenarbeit, Geschicklichkeit und Teamgeist im Mittelpunkt. Dazu kommen neue Wissens- und Kulturformate wie "MIKA – Dem Geld auf der Spur", das Finanzbildung alltagsnah vermittelt oder "Galaktisch klug".

Kultur ist Programm

Große Bühnenmomente und neue Perspektiven bestimmen das Jahr 2027 im ORF: Den traditionellen Auftakt bildet das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Tugan Sokhiev. Der Pausenfilm "The Sound of Science" verbindet anlässlich des 300. Todestags von Isaac Newton Musik, Wissenschaft und bildstarke Schauplätze.

Mit "ELISABETH!" zeigt ORF 1 im Hauptabend Stefanie Reinspergers gefeierten Soloabend aus dem Wiener Burgtheater – eine zeitgemäße und feministische Auseinandersetzung mit der österreichischen Kaiserin. Für die TV-Fassung des Abends hat außerdem Michael Niavarani bei der Vollblutschauspielerin nachgefragt, was sie ganz persönlich an diesem Stück begeistert.

Beethoven-Schwerpunkt

Ein umfangreicher Beethoven-Schwerpunkt zum 200. Todestag des Komponisten rückt unter anderem die Oper "Leonore" aus dem MusikTheater an der Wien, die neue Dokumentation "Pieces of Beethoven" und Beiträge des "kulturMONTAG" in den Mittelpunkt.

Ski-WM live

Der Höhepunkt des Sport-Jahrs steht im Winter an: Die Alpine Ski-WM in Crans Montana wird in ORF 1 live zu sehen sein. Dazu kommen die großen Fixpunkte des alpinen Ski-Weltcups, etwa die Rennen in Sölden, Kitzbühel und Schladming. Für Skisprung-Spannung auf höchstem Niveau sorgt die Vierschanzentournee – erstmals auch mit einer eigenen Tournee der Damen.

Weitere Highlights sind die Rodel-WM in Innsbruck, bei der Österreich zu den Favoriten zählt, sowie die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM im Montafon in Vorarlberg. Darüber hinaus stehen Frauenfußball, die 2. Liga, Handball, Eishockey und Behindertensport auf dem Programm von ORF 1 und ORF SPORT +. "Sport 20" berichtet täglich über aktuelle Sport-News und rückt Sportarten außerhalb des medialen Mainstreams ins Rampenlicht.