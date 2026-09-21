"Resident Evil" stürmt weltweit auf Platz 1 der Kino-Charts

Der neue Horror-Blockbuster egt einen sensationellen Start hin und sichert sich direkt die Spitze der Kinocharts.

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Das neue Reboot von "Resident Evil" feiert weltweit imposante Erfolge an den Kinokassen. Allein in den USA spielte das Werk am ersten Wochenende geschätzte 60 Millionen US-Dollar ein. Damit verzeichnet die Produktion den bisher größten Start in der Geschichte der gesamten Franchise.

"Resident Evil" © Sony Pictures / Constantin Film

Rekordzahlen für Regisseur Zach Cregger

Weltweit bringt es die Produktion auf rund 108,3 Millionen US-Dollar. Für Filmemacher Zach Cregger, der bereits mit seinen Werken "Barbarian" und "Weapons" Bekanntheit erlangte, bedeutet dies den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Sein Vorjahreshit "Weapons", der global 70 Millionen US-Dollar einspielte, wurde damit deutlich übertroffen. Zudem markiert dieses Ergebnis den bislang erfolgreichsten internationalen Start eines Horrorfilms im laufenden Jahr.

Platz eins der deutschen Kinocharts

"Resident Evil" © Sony Pictures / Constantin Film

Auch in Deutschland zeigt sich ein starker Andrang. Mit 177.000 Besucherinnen und Besuchern sowie einem Box Office von 2,1 Millionen Euro erobert der Film auf Anhieb den ersten Platz der deutschen Kinocharts.

Weitere Märkte stehen noch bevor

Das volle Potenzial ist dabei noch nicht ausgeschöpft. Rund 13 Prozent der internationalen Märkte müssen erst noch starten, darunter wichtige Territorien wie Thailand, Japan und China.