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In Madrid

Shakira: Comeback vor 50.000 Fans

SR
von
Sängerin tanzt barfuß in rotem Outfit auf einer Bühne mit rotem Hintergrund und Lichtern.
© Getty Images / ABA via Getty Ima
Popstar Shakira feierte in Madrid ein emotionales Bühnen-Comeback vor 50.000 Menschen. Ihre gigantische Welttournee bricht derzeit alle Rekorde in der Musikgeschichte.
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Nach acht langen Jahren des Wartens feierte die 49-jährige Kolumbianerin am Freitagabend in der spanischen Hauptstadt ein triumphales Comeback. Rund 50.000 begeisterte Zuschauer freuten sich über ihren Auftritt in Madrid. Mit dem emotionalen Ausspruch "Es gibt nichts Vergleichbares, wenn ein Wolf mit seinem Rudel wiedervereint wird" brachte sie die Stimmung im ausverkauften Stadion auf den Siedepunkt.

Shakira singt und tanzt in glitzerndem lila Kleid mit zwei Tänzerinnen auf der Bühne.
Shakira © Europa Press via Getty Images

Finale

Das große Finale der aktuellen Konzertreise ist für Samstag, 28. November, vor den berühmten Pyramiden von Gizeh in Ägypten geplant.

Shakira - Welttournee

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Sängerin und Tänzer tanzen auf einer beleuchteten Bühne mit Flammen im Hintergrund.

Shakira bei ihrem großen Comeback in Madrid, 18.9. 2026

© Getty Images / ABA via Getty Ima

Shakira singt und tanzt in glitzerndem lila Kleid mit zwei Tänzerinnen auf der Bühne.

Shakira bei ihrem großen Comeback in Madrid, 18.9. 2026

© Europa Press via Getty Images

Sängerin Shakira tritt mit Tänzerinnen in farbenfrohen Bodysuits auf einer Bühne auf.

Shakira bei ihrem großen Comeback in Madrid, 18.9. 2026

© Getty Images / ABA via Getty Ima

Großer Jubel in Madrid

Von Beginn an lieferte die Musikerin ein energiegeladenes Programm ohne jegliche Unterbrechung. Mit ihrem unverwechselbaren Hüftschwung und anspruchsvollen Choreografien zeigte sich die Sängerin in absoluter Höchstform, während ein Kameramann sie sogar bei den schnellen Kostümwechseln hinter den Kulissen begleitete.

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Die Zuschauermenge stimmte lautstark in ihre größten Welthits ein: "Hips don’t lie" "Whenever, Wherever" "Waka Waka" "Loca" oder "Soltera".

Der Andrang war derart intensiv, dass das Sicherheitspersonal mehrfach einschreiten musste, um die Fluchtwege und Ausgänge von tanzenden Fans freizuhalten.

Heilung durch neue Musik

In einer kurzen Ansprache sprach die Künstlerin offen über ihre persönliche Weiterentwicklung nach der schmerzhaften Trennung von Ex-Fußballprofi Gerard Piqué (39). Aus der zwölfjährigen Beziehung stammen die gemeinsamen Söhne im Alter von elf und 13 Jahren. Über ihre Lieder erklärte sie: "Ich denke, die Lieder, die ich geschrieben habe, haben eine Funktion erfüllt: Einige haben mich geheilt, andere sollen Stigmata verändern." Frauen sollten keine Furcht davor haben, alleine durchs Leben zu gehen. Ihre berühmte Songzeile "Las Mujeres Ya No Lloran" (Frauen weinen nicht mehr) wurde zum programmatischen Leitmotiv der aktuellen Tour.

Rekord-Zahlen der weltweiten Tournee

Die spektakuläre Welttournee von Shakira begann am 11. Februar 2025 in Rio de Janeiro und entwickelte sich zur erfolgreichsten Tournee in der Geschichte der lateinamerikanischen Musik. In Madrid tritt die Künstlerin insgesamt zwölfmal auf. Vor 36 Jahren startete sie im Alter von 13 Jahren ihre musikalische Laufbahn, ehe ihr 2001 mit dem Album "Laundry Service" der weltweite Durchbruch gelang. Nun beweist sie eindrucksvoll ihre anhaltende Ausnahmestellung auf den internationalen Konzertbühnen.

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