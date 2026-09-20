JJ: Starker Auftritt trotz Handy-Fiasko

ESC-Sieger JJ begeisterte bei seinem Wien-Konzert im ausverkauften WUK mit gewaltiger Stimme. Trotz stimmungsvoller Höhepunkte brauchte das Publikum etwas Anlaufzeit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit neuer Single im Gepäck tourt der letztjährige Eurovision-Sieger JJ seit Donnerstag durch Europa, wobei er nun Halt in seiner Heimatstadt Wien gemacht hat. Als früherer Fan der Location WUK bezeichnete der Musiker es auf der Bühne als "absurd", nun selbst dort vor ausverkauftem Haus zu spielen.

Starke Stimme ohne Schnickschnack

In der über einstündigen Darbietung wechselte der gelernte Sopran mühelos zwischen klassischem Gesang und treibenden Pop-Elementen. Johannes Pietsch setzte dabei auf eine reduzierte Bühnenshow, die ganz auf seine außergewöhnliche Stimmkraft ausgerichtet war.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Minimalistisch

Begleitet wurde der Sänger von einer minimalistischen Band: Zwei Streicher, ein Drummer und ein Keyboard. Mit flamboyanten Tanzeinlagen am Mikrofon und präziser Gestik unterstrich er die anspruchsvollen, textlosen Passagen.

JJ Pietsch © Instagram

Handys bremsen die Stimmung

Obwohl sich die energiegeladene Mischung aus Pop und Techno für den Saal anbot, brauchte das Publikum von rund 650 Menschen etwas Zeit, um richtig in Fahrt zu kommen. Viele Gäste konzentrierten sich stark darauf, das Geschehen mit ihren Smartphones mitzufilmen, was die Dynamik im Raum phasenweise dämpfte. Bei den Zwischenansagen zeigte sich der Sänger nahbar und konterte einen Huster im Publikum schlagfertig mit "Gesundheit", auch wenn manche Monologe noch etwas holprig wirkten. Auf das angekündigte Konzertende reagierte er trocken mit "that's life".

Großer Jubel bei Hits

Spätestens im letzten Drittel sprang der Funke komplett über. Bei bekannten Nummern wie "Unknown" oder "Back to Forgetting" sang der Saal lautstark mit. Für den emotionalen Höhepunkt sorgte "Haunting Me", bei dem ein Fan in der ersten Reihe laut mitsang und der Schlagzeuger mit einem Solo glänzte. Nach der Zugabe mit der neuen Single "Not Afraid" bildete der Siegersong "Wasted Love" den krönenden Abschluss eines stimmgewaltigen Abends.