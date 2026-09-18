Kryptisches Posting! Rätsel um WANDA

Kult-Band WANDA lässt die Fans auf Social Media rätseln. Die Publikumslieblinge melden sich mit einem kryptischen Posting.

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"Das Ende einer Ära, der Anfang einer Ära", schreibt die Band. "Infos folgen", heißt es weiter.

Was passiert nun mit WANDA? Die Kult-Band aus Wien spielte im letzten Jahr nur ein Konzert in Wien, auch 2026 gibt's bislang nur den Termin in der Wiener Stadthalle. Doch ein Taubertal-Festival hat WANDA bereits für 2027 als fix vermeldet.

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Geht WANDA wieder auf große Tour? Die Kult-Band verlor 2022 Gründungsmitglied und Keyboarder Christian Hummer. Seitdem traten die Musiker kürzer, spielten nur mehr vereinzelte Gigs.

Wir sind gespannt...