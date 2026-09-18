oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Kult-Band

Kryptisches Posting! Rätsel um WANDA

Ein Musiker mit roter E-Gitarre singt und gestikuliert auf einer Bühnenbühne bei einem Konzert.
© APA/FLORIAN WIESER
Kult-Band WANDA lässt die Fans auf Social Media rätseln. Die Publikumslieblinge melden sich mit einem kryptischen Posting.
OE24 auf Google bevorzugen

"Das Ende einer Ära, der Anfang einer Ära", schreibt die Band. "Infos folgen", heißt es weiter.

Auch interessant

Social-Media-Sperre: SPÖ-Bürgermeister wird Fall für die EU

Die ganze Gunkl-Anklage: Frauen mussten sich als Babys verkleiden!

Ministerin Bauer will Bürokratie-Sperre für Brüssel

Was passiert nun mit WANDA? Die Kult-Band aus Wien spielte im letzten Jahr nur ein Konzert in Wien, auch 2026 gibt's bislang nur den Termin in der Wiener Stadthalle. Doch ein Taubertal-Festival hat WANDA bereits für 2027 als fix vermeldet.

Geht WANDA wieder auf große Tour? Die Kult-Band verlor 2022 Gründungsmitglied und Keyboarder Christian Hummer. Seitdem traten die Musiker kürzer, spielten nur mehr vereinzelte Gigs.

Wir sind gespannt...

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Toten Hosen haben Empfehlung für Wiener Fans

Kryptisches Posting! Rätsel um WANDA

23 Tote bei Kämpfen in Somalia

Pfarrer: Austritt aus Liebe

Coronavirus: Parksheriffs helfen Polizei bei Kontrollen

Wieder nix! Eros Ramazzotti kommt erst 2028

EU-Wahl: NEOS-Spitzenkandidat will Neutralität "neu definieren"

Nach "Frequency"-Absage: Sido kommt 2027 nach Wien

Dutzende Opfer bei Luftangriff auf Flüchtlingslager in Libyen

Jetzt ist es fix: Oasis rocken 2027 weiter - ohne Wien-Stopp