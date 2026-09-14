Jetzt ist es fix: Oasis rocken 2027 weiter - ohne Wien-Stopp

Die Tour des Jahres ist fixiert. Ab Mai zünden Oasis 38 Konzerte in Europa und den USA. Wien-Stopp gibt es keinen, aber immerhin ein Doppelpack in München. Bis 17. September kann man sich für die begehrten Tickets registrieren.

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Gerade noch rockten Oasis mit der emotionalen Doku "Don’t Look Back in Anger" unsere Kinos. Jetzt legen die nach jahrelangem Streit plötzlich auf Kuschelkurs agierenden Brüder Liam und Noel Gallagher auch wieder live los. Am Montag kündigte man die Tour "Live ’27" an. Das größte Rock-Spektakel des Jahres!

Oasis-Tour-Ankündigung © Instagram

Es war alles andere als ein Geheimnis. Denn bereits seit dem 3. September teasten Oasis mit ebenso kryptischen wie vielsagenden Kurzfilmen ihre nächste Konzertserie an (oe24 berichtete). Letzten Donnerstag ließ man dazu auch wieder die Drohnen über Manchester steigen. Mit den Worten "Oasis 14.09.26 4PM BST". Jetzt sind, wie versprochen, die heißbegehrten Daten da! Ab 21. Mai stehen 32 Konzerte in Europa und 6 Auftritte in den USA am Plan.

Auch die Rekord-Serien im Etihad Stadium von Manchester City (11 Konzerte) und in Knebworth, wo Oasis ja 1996 das historischste Doppelpack des Britpop für 250.000 Fans zündete und jetzt gleich 4-mal für je 125.000 Fans aufspielen.

Oasis-Tourdaten für 2027. © Instagram

Wien-Konzert - es wäre das erste seit dem von ÖSTERREICH präsentierten Stadthallen-Gastspiel 2009 gewesen - gibt es natürlich wieder keines. Das desolate Happel würde ja wohl das stadionweite "Poznan"-Gehüpfe nicht überleben. So bleibt München, wo Oasis am 2. und 3. Juli mit einem Doppelpack die Allianz Arena rocken, als Alternative. Im Vorprogramm ist Richard Ashcroft dabei!

Bis 17. September kann man sich für die begehrten Tickets registrieren. Ein Mega-Run ist zu erwarten. 2025 gab es alleine für die ersten 14 England-Konzerte über 15 Millionen Anfragen und Schwarzmarktpreise von bis zu 5.000 Euro.