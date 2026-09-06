Oasis sorgen für Venedig- und Konzert-Hype

Liam und Noel Gallagher brachten in Venedig ihre Doku "Don‘t Look Back in Anger" zur Weltpremiere und stehlen dabei allen Hollywood-Stars die Show. Noch mehr Hype gibt’s nur um die nächste Tour, die 2027 Österreich so nah wie nie kommt!

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George Clooney, Robert Pattinson, Maggie Gyllenhaal oder Kiefer Sutherland. Die Top-Riege Hollywoods. Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde ihnen dennoch von zwei Rock-Rüpeln die Show gestohlen: Liam und Noel Gallagher. Die streitbaren Brüder, die von Ende August 2009 bis August 2024 kein Wort miteinander gesprochen haben, brachten am Lido ihre Doku "Don‘t Look Back in Anger" zur Weltpremiere und zeigten dazu eine nie dagewesene brüderliche Liebe. Gemeinsame Anreise im Flieger, kumpelhafte Umarmungen im Wasser-Taxi und Händchenhalten am Red Carpet. "All die Dinge, die uns früher aneinander gestört haben, sind verschwunden!"

Oasis sorgen für den größten Fan-Hype der Filmfestspiele © IMAGO/Anadolu Agency

Das sieht man nicht nur in Venedig, wo Oasis für den größten Paparazzi,- Fan- und Selfie-Alarm der heurigen Filmfestspiele sorgen und für 8 Minuten Standing Ovations, sondern ab 9. September auch im Kino.

Noel Gallagher und Liam Gallagher stellen sich erstmals seit 2009 gemeinsam den Paparazzi. © EPA

Liam und Noel Gallagher verstehen sich nach jahrelangem Streit nun wieder blendend. © APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

Die Gallagher Brüder mischen Venedig auf. © EPA

"Don’t Look Back in Anger" zeigt zwei Stunden lang die Annäherung nach 15 Jahren Streit, die triumphalen Comeback-Konzerte und die vielen Tränen der Fans Spannende und rare Einblicke, bei denen aber auch mit dem ersten gemeinsamen Interview seit zwei Jahrzehnten die wundersame Verbrüderung nicht wirklich erklärt wird. Nur so viel: "Oasis retten Leben. Auch unsere!"

So cool und kryptisch kündigen Oasis ihre Konzerte in München an:

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2027 will man mit einer weiteren Tournee nachlegen (oe24 berichtete). Dazu liefert man im Tagesrhythmus mit kryptischen Kurzvideos bereits erste Hinweise: Der Tourstart soll im Mai in Glasgow erfolgen. Im Juni hat man gleich 12 Mal das Ethiad Stadion von Manchester City gebucht und im Juli steht ein Doppelpack in München am Plan. Näher werden Oasis Österreich wohl nicht mehr kommen!