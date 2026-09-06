oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Neue Doku, neue Tour

Oasis sorgen für Venedig- und Konzert-Hype

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Männer in schwarzer Kleidung halten gemeinsam die Hände in die Höhe und posieren auf einem roten Teppich.
© IMAGO/UPI Photo
Liam und Noel Gallagher brachten in Venedig ihre Doku "Don‘t Look Back in Anger" zur Weltpremiere und stehlen dabei allen Hollywood-Stars die Show. Noch mehr Hype gibt’s nur um die nächste Tour, die 2027 Österreich so nah wie nie kommt!
OE24 auf Google bevorzugen

George Clooney, Robert Pattinson, Maggie Gyllenhaal oder Kiefer Sutherland. Die Top-Riege Hollywoods. Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde ihnen dennoch von zwei Rock-Rüpeln die Show gestohlen: Liam und Noel Gallagher. Die streitbaren Brüder, die von Ende August 2009 bis August 2024 kein Wort miteinander gesprochen haben, brachten am Lido ihre Doku "Don‘t Look Back in Anger" zur Weltpremiere und zeigten dazu eine nie dagewesene brüderliche Liebe. Gemeinsame Anreise im Flieger, kumpelhafte Umarmungen im Wasser-Taxi und Händchenhalten am Red Carpet. "All die Dinge, die uns früher aneinander gestört haben, sind verschwunden!"

Auch interessant

Konzert-Hammer: Johnny Depp ließ St. Pölten beben

Rainhard Fendrich zündet sein letztes Konzert!

Völliges Chaos beim Beatpatrol-Festival

Ein Mann unterschreibt Autogramme für eine große, begeisterte Menschenmenge mit vielen Handys.
Oasis sorgen für den größten Fan-Hype der Filmfestspiele © IMAGO/Anadolu Agency

Das sieht man nicht nur in Venedig, wo Oasis für den größten Paparazzi,- Fan- und Selfie-Alarm der heurigen Filmfestspiele sorgen und für 8 Minuten Standing Ovations, sondern ab 9. September auch im Kino.

Zwei Männer posieren auf einem roten Teppich vor einer großen Gruppe Fotografen mit Blitzlichtern.
Noel Gallagher und Liam Gallagher stellen sich erstmals seit 2009 gemeinsam den Paparazzi. © EPA
Zwei Männer mit Sonnenbrillen stehen vor einer blauen Wand der 83. Filmfestspiele von Venedig.
Liam und Noel Gallagher verstehen sich nach jahrelangem Streit nun wieder blendend. © APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Zwei Männer mit Sonnenbrillen sitzen auf einem Boot; einer hebt die Faust in die Luft.
Die Gallagher Brüder mischen Venedig auf. © EPA

"Don’t Look Back in Anger" zeigt zwei Stunden lang die Annäherung nach 15 Jahren Streit, die triumphalen Comeback-Konzerte und die vielen Tränen der Fans Spannende und rare Einblicke, bei denen aber auch mit dem ersten gemeinsamen Interview seit zwei Jahrzehnten die wundersame Verbrüderung nicht wirklich erklärt wird. Nur so viel: "Oasis retten Leben. Auch unsere!"

So cool und kryptisch kündigen Oasis ihre Konzerte in München an:

2027 will man mit einer weiteren Tournee nachlegen (oe24 berichtete). Dazu liefert man im Tagesrhythmus mit kryptischen Kurzvideos bereits erste Hinweise: Der Tourstart soll im Mai in Glasgow erfolgen. Im Juni hat man gleich 12 Mal das Ethiad Stadion von Manchester City gebucht und im Juli steht ein Doppelpack in München am Plan. Näher werden Oasis Österreich wohl nicht mehr kommen!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hollywood-Alarm um Johnny Depp in Österreich

Oasis sorgen für Venedig- und Konzert-Hype

"Wie die Wiedergeburt von Jesus" – Oasis in Venedig

Lido-Highlights von Alicia Vikander und Irina Shayk

Kelly Osbourne: "Wusste nicht, dass ich so aussehe"

Oprah Winfrey: Minus 22 Kilo!

Johnny Depp kam mit dem "Nachtbus" nach Wien

Sydney Sweeney: Sexy Transparentlook in Venedig

Oasis: Neue Tour ist fix! "Müssen etwas machen!"

Hollywood-Star am Wolfgangsee