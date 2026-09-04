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Der Konzerthit 2027

Oasis: Neue Tour ist fix! "Müssen etwas machen!"

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Männer in Freizeitkleidung posieren nebeneinander vor hellem Hintergrund.
© Simon Emmett
2025 brachen Oasis mit ihrer Comeback-Tournee alle Rekorde. Jetzt kommt die Zugabe: Weitere Konzerte im Sommer und ein Kino-Film, den Liam und Noel am Samstag in Venedig gemeinsam zur Weltpremiere bringen.
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"Nächstes Jahr findet kein großes Fußballturnier statt, also müssen wir im Sommer etwas machen." Nach Großmaul Liam Gallagher ("Verdammt Noel, kündige die Tour an. Wir verlieren noch alle die Nerven!) teast nun auch sein deutlich wortkargerer Bruder Noel die heißersehnte Oasis-Tour für 2027 an.

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Zwei Musiker stehen jubelnd auf einer Konzertbühne, einer hält ein Maraca hoch.
Liam und Noel Gallagher bringen Oasis 2027 zurück auf Touren. Konzerte in Manchester, Knebworth ,Glasgow, Dublin, München, Paris, Rom und Mailand sind geplant. © Variety via Getty Images

In der Fußball-Sendung (!) Talk Sport’s Drive sprach Noel nicht nur über den Saisonstart von Manchester City, sondern, in gewohnt kryptischen Worten auch über das Oasis-Comeback. "Liam hat Twitter verlassen? Naja dann muss ja was mit Oasis passieren!"

Das kryptische Video zur Oasis Tour:

2025 zündeten die Gallagher-Brüder nach 16 Jahren Streit die große Oasis-Reunion: 41 Comeback-Konzerte für 2,88 Millionen Fans. 2027 steht die Zugabe an. Oasis haben dafür u.a. 12 Konzerte im Etihad Stadion von Manchester und gleich 6 Auftritte in Knebworth im Visier. Dazu soll die Tour auch in Glasgow, Dublin, München (10. und 11.Juli) , Paris, Rom und Mailand stoppen. Ein neues kryptische Online-Video von Oasis deutet auf einen Tourstart im Mai im Celtic Park von Glasgow hin.

Zwei Männer lachen, darunter der Text: "DON'T LOOK BACK IN ANGER".
Ab 9. September läuft die neue Oasis-Doku "Don't Look Back In Anger" auch in unseren Kinos. © Cineplexx

Als Einstimmung gibt’s die Tour-Doku "Don’t Look Back In Anger", die am Samstag (5. 9.) mit einem raren gemeinsamen Red Carpet Auftritt von Liam und Noel Gallagher in Venedig ihre Weltpremiere feiert und ab 9. September dann auch in den heimischen Kinos läuft. "Es ist eine romantische Komödie mit ein bisschen Rock 'n' Roll," gibt Liam dazu die Direktiven. Noel wird noch deutlicher: "Da sieht man viele Leute, die weinen - weil wir so brillant waren."

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