Swift & Kelce: Hochzeit endete mit Rauswurf

Rund zwei Monate nach ihrer spektakulären Hochzeit im New Yorker Madison Square Garden haben Travis Kelce und sein Bruder Jason pikante Details enthüllt. Die Mega-Party mit rund 1.000 Gästen endete viel abrupter als vom Brautpaar erhofft.

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Die Traumhochzeit des Jahres zwischen Pop-Ikone Taylor Swift und NFL-Superstar Travis Kelce sorgt auch Wochen nach dem Ja-Wort für reichlich Gesprächsstoff. Am 3. Juli 2026 gaben sich die beiden im weltberühmten Madison Square Garden in New York das Versprechen für die Ewigkeit. Nun kamen im gemeinsamen Podcast der Kelce-Brüder überraschende Details ans Licht, die zeigen, dass selbst bei einer absoluten Mega-Hochzeit nicht alles nach Plan verläuft.

In ihrem Audio-Format "New Heights" sprachen der Bräutigam Travis Kelce und sein Bruder Jason Kelce ausführlich über den Schlusspunkt der spektakulären Feierlichkeiten. Dabei nahmen die beiden kein Blatt vor den Mund und schilderten amüsiert das unerwartet frühe Ende der Partynacht.

Jason Kelce brachte die Situation im Podcast ohne Umschweife auf den Punkt. Mit einem herzhaften Lachen erklärte er den Zuhörern: "Sie haben uns rausgeworfen!" Auch der Bräutigam selbst bestätigte, dass er mit seiner frisch vermählten Ehefrau Taylor Swift und der prominenten Hochzeitsgesellschaft gerne noch weitaus länger gefeiert hätte. Für Travis verging der gesamte geschichtsträchtige Abend verständlicherweise wie im Flug.

Ganz unvorbereitet traf das plötzliche Ende die Festgesellschaft im Madison Square Garden jedoch nicht. Irgendwann im Laufe der Nacht wurde an den Bars schlichtweg kein Alkohol und keine Getränke mehr ausgeschenkt. Dieses deutliche Signal kam auch ohne eine offizielle Durchsage bei allen anwesenden Gästen sofort an. Sobald die Gläser leer blieben, verabschiedeten sich die prominenten Freunde nach und nach.

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Lockerer Ablauf statt steifer Reden im Palast des Sports

Trotz des abrupten Endes zeigte sich Travis Kelce im Nachhinein keineswegs verärgert über den Verlauf des Abends. Er betonet, dass er jede einzelne Sekunde mit Taylor und den gemeinsamen Liebsten in vollen Zügen genossen habe. Jason Kelce hob besonders positiv hervor, wie ungezwungen die gesamte Veranstaltung nach dem offiziellen Teil ablief.

Anstelle eines formellen Essens im Sitzen, bei dem die Gäste stundenlang an Tische gebunden sind, und einer endlosen Reihe von langwierigen Reden, ging die Gesellschaft direkt zum gemütlichen Teil über. Spaß, Tanz und das gemeinsame Feiern standen von der ersten Minute an im absoluten Mittelpunkt des Abends im Herzen von New York.

Die hochkarätige Gästeliste der Mega-Hochzeit

Bei der gigantischen Hochzeit des Paares im Madison Square Garden kamen rund 1.000 handverlesene Gäste aus Sport, Musik und Hollywood zusammen. Die Gästeliste glich einem Who-is-Who der weltweiten Entertainment-Branche:

Topmodel Gigi Hadid

Hollywood-Star Bradley Cooper

Schauspielerin Dakota Johnson

Popstar und enger Freund Ed Sheeran

Weltstar Brad Pitt

TV-Legende Conan O’Brien

Musik-Ikone Paul McCartney

Allerdings bekamen nicht alle der prominenten Gäste das abrupte Ende der Feierlichkeiten hautnah mit. Football-Legende Tom Brady gehörte laut Berichten des US-Mediums "Page Six" zu den ersten prominenten Gästen, die die Feier bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt verließen.

Hollywood-Größe Adam Sandler übernahm die Trauung

Ein ganz besonderes Highlight der Hochzeit war die Person, die Taylor und Travis offiziell traute. Niemand Geringeres als Hollywood-Star Adam Sandler übernahm diese verantwortungsvolle Aufgabe. Da er ein enger Kollege von Travis aus dem gemeinsamen Filmprojekt "Happy Gilmore 2" ist, ließ sich der Schauspieler extra im Bundesstaat New York ordinieren, um die Trauungszeremonie rechtmäßig durchführen zu können.

Adam Sandler © getty Images

Travis bezeichnete den leidenschaftlichen Beitrag seines Freundes Adam zu dem wichtigsten Abend seines Lebens als absolut außergewöhnlich. Sandler wurde dadurch nicht nur zum prominenten Gast, sondern zu einem entscheidenden Teil dieses unvergesslichen Tages. Für Travis und Taylor bleibt die Hochzeit trotz des plötzlichen Rausschmisses ein absolut magisches Ereignis, für das sie all ihren Gästen zutiefst dankbar sind.