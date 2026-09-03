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Neue Serie regt auf

Mega-Wirbel um neuen Harry Potter!

Thomas Zeidler-Künz
von
Junge mit runder Brille und Zauberhut blickt überrascht nach oben.
© HBO
Nach 15 Jahren Film-Pause zaubert Harry Potter endlich wieder. Am 25. Dezember startet auf HBO die TV-Serie „Harry Potter und der Stein der Weisen". Schon jetzt erregt ein neuer Trailer die Fans.
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2011 lief der letzte Harry-Potter-Film "Und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" in unseren Kinos. Jetzt mischt er das TV auf. Als großes Weihnachtsgeschenk! Am 25. Dezember startet auf HBO die Serie „Harry Potter und der Stein der Weisen" Jetzt gibt’s einen neuen Trailer dazu – und der sorgt für jede Menge Wirbel! Vor allem die Schauspieler!

Hier sehen Sie den neuen Potter-Trailer:

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Ein Mädchen in Hogwarts-Schuluniform steht in einer holzgetäfelten Bibliothek.
Arabella Stanton spielt Hermine. © HBO
Ein rothaariger Junge sitzt lächelnd an einem gedeckten Holztisch in einer gemütlichen Küche.
Kaum wiederzuerkennen: Ron Weasley. Alaistair Stout tritt die Nachfolge von Rupert Grint an. © HBO

Sind Dominic McLaughlin (Harry) oder John Lithgow (Dumbledore) den bekannten Filmschauspielern Daniel Radcliffe und Michael Gambon fast wie aus dem Gesicht geschnitten, so hat Alaistair Stout als Ron Weasley bis auf das rote Haar keinerlei optische Ähnlichkeit zu Rupert Grint. Auch Arabella Stanton als Hermine erinnert nur marginal an Emma Watson.

Ein junger Zauberer steht in einem Zaubertrank-Klassenzimmer und blickt nach vorne.
Paapa Essiedu lässt als Severus Snape die Wogen hochgehen. © HBO

Für noch mehr Diskussionen sorgt nur die Rolle von Severus Snape. Der schwarze Schauspieler Paapa Essiedu, der in die Fußstapfen von Alan Rickman tritt, wurde schon bei seiner Nennung mit Morddrohungen (!) konfrontiert und wird nun nach dem neuen Trailer auf das Schärfste rassistisch beleidigt. „Milli Vanilli der Zauberei” ist da noch das harmloseste.

Auch die neuen Symbole der vier Hogwarts Häuser („Hässlich!“), die neue Filmmusik und der erste, kurze Blick auf den bösen Lord Voldemort sorgen für Wirbel. "Es ist, als würde ich mein eigenes Haus mit den Möbeln eines anderen sehen" oder "Das wird schwer mitanzusehen sein" zeigen sich die Fans vom bereits 2 Millionen-fach geklickten Trailer doch etwas enttäuscht.

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