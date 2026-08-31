Hollywood-Knall: "Nobody" soll neuer Bond werden

Seit Amazon die Rechte an der legendären Bond-Franchise gesichert hat, geht es hinter den Kulissen Schlag auf Schlag. Nun gibt es einen überraschenden Top-Favoriten auf die Nachfolge von Daniel Craig.

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Unter dem Titel "Bond26" tüftelt man bei Amazon MGM Studios an der Fortsetzung der 007-Filmreihe. Seit 2021 "Keine Zeit zu sterben" auf den Kinoleinwänden zu sehen war, wird gerätselt, wie es mit dem britischen Kult-Agenten weitergeht.

Mittlerweile sind einige Schlüsselpositionen besetzt. Denis Vileneuve wird Regie führen, Amy Pasal und David Heyman werden als Produzenten angeführt. Das Drehbuch kommt von "Peaky Blinders"-Mastermind Steve Knight, und Nina Gold ist beim Casting federführend.

Genau auf letztere wartet noch eine essenzielle Aufgabe. Die Suche nach dem neuen James Bond. In den vergangenen fünf Jahren wurden immer wieder spektakuläre Namen damit in Verbindung gebracht, in die Fußstapfen von Daniel Craig zu treten.

Überraschungs-Mann als neuer Bond

Die Produzenten kündigten bereits an, dass man mit 007 neue Wege einschlagen will und der nächste Film etwas bieten soll, das so noch nie da gewesen sei. Allerdings fehlt eben immer noch die Hauptrolle. Mittlerweile soll sich das Kandidatenfeld auf nur noch drei Personen reduziert haben.

Die Entscheidung soll bereits in den kommenden Wochen fallen. Callum Turner (Phantastische Tierwesen) und Jack O'Connell (Sinners) wären die klingenden Namen. Wie "worldofreel.com" berichtet, soll allerdings der Dritte im Bond-Bunde intern sogar als "The One" bezeichnet werden. "Der Eine" ist der klare Favorit und in Hollywood noch vergleichsweise unbekannt. Die Rede ist vom 31-jährigen Briten Jack Barton.

Jack Barton soll der Top-Favorit sein. © Sam Simpson/Dave Benett/Getty Im

In "Der Brief für den König" und der dritten Staffel von "Krieg der Welten" war er bereits zu sehen, allerdings kann er noch nicht ansatzweise eine Vita vorweisen, wie seine Konkurrenten. Doch die Zeit drängt, Ende des Monats sollen die Screen-Tests bereits stattfinden. Will man das geplante Veröffentlichungsdatum 2028 einhalten können, müssen sich die Verantwortlichen schon bald auf einen neuen Agent 007 festlegen.