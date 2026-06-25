Wer wird der neue James Bond? Casting-Runde gestartet

Spannende Nachrichten für alle Filmfans in Österreich: Die Suche nach dem neuen James Bond geht in die heiße Phase. Schon im Spätsommer steht eine entscheidende Casting-Runde an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es wird langsam richtig ernst beim nächsten Geheimagenten-Thriller. Regisseur Denis Villeneuve (58) und die Produzenten haben offenbar begonnen, ausgewählte Schauspieler über die nächste Auswahlrunde zu informieren. Wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet, soll Villeneuve die Anwärter sogar persönlich angerufen haben. Die entscheidenden Vorsprechen sind demnach für August angesetzt.

Wer steht auf der Liste?

Konkrete Namen konnte das Portal bislang zwar nicht bestätigen, und auch die genaue Zahl der Kandidaten bleibt unklar. Während eine Quelle von fünf bis sieben Kandidaten spricht, nennen andere bis zu 20 Personen. Casting-Direktorin Nina Gold, die ihren Deal im April abschloss, führte zuletzt viele Gespräche mit eher unbekannteren Namen. Als potenzielle Favoriten für das Profil gelten Schauspieler wie Harris Dickinson, Callum Turner und Jacob Elordi, bestätigt ist davon aber noch niemand.

Callum Turner gilt als Kandidat © Corbis via Getty Images

Volle Kontrolle im Studio

Hinter der Kamera gehen die Amazon MGM Studios, die in diesem Jahr die volle kreative Kontrolle übernommen haben, besonders gründlich vor. Bereits im Frühjahr 2025 wurden Amy Pascal und David Heyman als Produzenten ins Boot geholt, bevor die Wahl auf Villeneuve fiel. Den gleichen bedächtigen Weg ging das Studio bereits im vergangenen Sommer beim Drehbuch von Steven Knight.

Entscheidung bis zum Jahresende

Sean-Connery als "Bond" © ATV

Das Studio selbst wollte sich zu den Gerüchten bisher nicht äußern. Der aktuelle Zeitplan passt jedoch perfekt zum großen Ziel der Macher: Der neue 007-Darsteller soll bis zum Jahresende feststehen. Damit stünde dem geplanten Drehstart im Jahr 2027 nichts mehr im Weg.