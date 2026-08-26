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Neuer Kino-Hit

"One Night Only" erlaubt für Singles eine Nacht lang Sex

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Mann und eine Frau lächeln sich in einer U-Bahn an und wirken vertraut.
© universalpictures
In den USA herrscht für Singles Sex-Verbot. Nur für eine Nacht im Jahr dürfen auch Unverheiratete ran. Die neue RomCom "One Night Only" zeigt nun im Kino, was in diesen 12 Stunden passiert.
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Als Single nur einmal Sex pro Jahr, denn in den USA ist der Beischlaf für Unverheiratete seit drei Jahren verboten – nur in einer Nacht, von 7. auf den 8. August, wird das Gesetz aufgehoben und die verpflichtenden Biosensoren, die jegliche verbotenen horizontalen Annäherungen den Behörden melden, von Rot auf Grün geschalten! Für 12 Stunden!  Die neue Rom-Com "One Night Only” bringt jetzt diese ganz spezielle „Purge"-Nacht ins Kino.

In den USA herrscht für Singles Sex-Verbot!

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Drei junge Erwachsene sitzen in der U-Bahn, zwei küssen sich leidenschaftlich, einer schaut weg.
Alle haben Sex. Nur Owen muss in "One Night Only" warten. © universalpictures

Die hoffnungslose romantische Ali (Monica Barbaro) und der gerade frisch hintergangene Owen (Callum Turner) ziehen in der Nacht der Nächte durch die sexuell aufgeladenen Straßen von New York und versuchen jemanden für eine gemeinsame Nacht zu finden. Owen ist eigentlich nur auf eine schnelle Nummer aus. Ali sucht die große Liebe.

Eine Frau und ein Mann unterhalten sich nachts aus ihren Autofenstern auf einem Parkplatz.
Wieder und wieder kreuzen sich bei One Night Only die Wege von Ali und Owen. © universalpictures

Wieder und wieder kreuzen sich ihre Wege. Auch beim verzweifelten Kampf um das letzte Kondom. Nicht minder skurril ist Owens Mama (Molly Ringwal), die beim Sex erwischt wird. In eine Luftpolsterfolie eingewickelt.

Letztendlich stellt RomCom-Veteran Will Gluck (Wo die Liebe hinfällt) mit der harmlosen 102-minütigen Sex-Komödie, bei der es kaum Nacktszenen gibt, doch nur die Frage: Was, wenn sie in einer Nacht, in der alle nur das Eine suchen, ausgerechnet mehr finden? In den USA brachte das schon 11,35 Millionen Dollar Kassa.

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