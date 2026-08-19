"Marsupilami" mischt unsere Kinos auf - auch mit Viagra

Über 6,1 Millionen begeisterte Kinobesucher in Frankreich und jetzt auch bei uns auf großer Fahrt. Das Phantasiewesen "Marsupilami" sorgt für tierischen Kinospaß.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

1952 entwarf der belgische Comiczeichner André Franquin das Phantasiewesen Marsupilami. Ein superheldenhaftes Beutetier, das in 35 Bänden und mit einer Disney-Serie Groß und Klein begeistert. Jetzt mischt das süße Getier wieder unsere Kinos auf. Nach der ersten Realverfilmung "Auf den Spuren des Marsupilami", die es bei uns 2013 nur auf DVD gab, bringt Phillipe Lacheau, der auch gleich die Hautrolle des David übernimmt, an Donnerstag "Marsupilami" zurück auf die Kinoleiwand. Und das mit durchschlagendem Erfolg. In Frankreich wurden dafür schon über 6,1 Millionen Kinotickets verkauft. Weltweit schon 51 Millionen Dollar eingespielt.

Größter Kinohit des Jahres in Frankreich

Der neuen Kinohit "Marsupilami" begeistert Groß und Klein. © Splendid Film

Die familiengerechte Story verspricht ja auch das große Kinoabenteuer: Der Zoo-Angestellte David (Lacheau) möchte seine Kündigung abwenden, indem er für seinen zwielichtigen Boss (Jean Reno) möglichst diskret ein mysteriöses Päckchen aus Südamerika abholt. Zur Tarnung nimmt er Ex-Freundin Tess (Élodie Fontan), seinen kleinen Sohn Léo (Corentin Guillot) und den einfältigen Kollegen Stéphane (Julien Arruti) mit an Bord des Kreuzfahrtschiffs.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Marsupilami" sorgt jetzt für großen Kinospaß. © Splendid Film

Als man nach reichlich Turbulenzen am anderen Ende der Welt das Paket endlich in Händen hält, öffnet Stéphane es versehentlich. Heraus springt ein Baby-Marsupilami, das schon bald die Kreuzfahrt im Chaos versinken lässt. Auch weil es Viagra schluckt …