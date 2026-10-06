Erster Eklat um Kim Virginia Grey

Vierzehn Prominente sind zum Auftakt der neuen Staffel in den "Promi Big Brother"-Container eingezogen, doch für einige gab es gleich eine böse Überraschung.

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Am Montagabend zogen 14 Stars und Sternchen live in das "Promi Big Brother"-Haus ein. Im Gegensatz zu früheren Staffeln konnten die Zuschauer den Einzug direkt in der Live-Show mitverfolgen. Zu Beginn mussten zehn Bewohner an einem Tisch Platz nehmen, wo unter Servierglocken entschieden wurde, ob es in das Haus oder den Garten geht.

Gedeon Burkard © Joyn/Willi Weber

Lange Gesichter beim Start

Kult-XXL-Gastronom René "Redo" Dost landete im Außenbereich und stellte fest: "Scheiße, es ist draußen …" Zu ihm gesellte sich Reality-Star Maurice Dziwak. Besser erging es Ex-Bayern-Spieler Christian Lell und Streamerin Nina Bridney, die in den Luxus-Bereich einzogen und den Whirlpool sowie Champagner-Vorräte entdeckten. Lell zeigte sich begeistert: "Hier ist ja alles da, was das Herz begehrt!"

Das luxuriöse Haus © Joyn/Willi Weber

Vier Nachzügler stoßen dazu

Vier weitere Promis, die sich zuvor im Hotel befanden, stießen im Laufe der Show dazu. Nach Schauspielerin Anouschka Renzi und Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier, die beide ins Haus durften, traf es auch das Ehepaar Kim Virginia Grey und Nikola Grey.

Kim Virginia Grey und Nikola Grey © Joyn/Willi Weber

Schock im Container-Garten

Der Promi-BB Garten © Joyn/Willi Weber

Das Ehepaar landete im spärlich ausgestatteten Container-Garten. Kim Virginia zeigte sich schockiert: "Ich friere bei 27 Grad!" Die Influencerin jammerte weiter: "Für mich ist das gerade die Hölle hier!" Und wandte sich verzweifelt an die anderen: "Hat jemand zufällig eine Zigarette? Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, aber jetzt würde ich wieder anfangen."