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"Promi Big Brother"

Erster Eklat um Kim Virginia Grey

Kim Virginia Grey und Nikola Grey
© Joyn/Willi Weber
Vierzehn Prominente sind zum Auftakt der neuen Staffel in den "Promi Big Brother"-Container eingezogen, doch für einige gab es gleich eine böse Überraschung.
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Am Montagabend zogen 14 Stars und Sternchen live in das "Promi Big Brother"-Haus ein. Im Gegensatz zu früheren Staffeln konnten die Zuschauer den Einzug direkt in der Live-Show mitverfolgen. Zu Beginn mussten zehn Bewohner an einem Tisch Platz nehmen, wo unter Servierglocken entschieden wurde, ob es in das Haus oder den Garten geht.

Gedeon Burkard
Gedeon Burkard © Joyn/Willi Weber

Lange Gesichter beim Start

Kult-XXL-Gastronom René "Redo" Dost landete im Außenbereich und stellte fest: "Scheiße, es ist draußen …" Zu ihm gesellte sich Reality-Star Maurice Dziwak. Besser erging es Ex-Bayern-Spieler Christian Lell und Streamerin Nina Bridney, die in den Luxus-Bereich einzogen und den Whirlpool sowie Champagner-Vorräte entdeckten. Lell zeigte sich begeistert: "Hier ist ja alles da, was das Herz begehrt!"

Das luxuriöse Haus
Das luxuriöse Haus © Joyn/Willi Weber

Vier Nachzügler stoßen dazu

Vier weitere Promis, die sich zuvor im Hotel befanden, stießen im Laufe der Show dazu. Nach Schauspielerin Anouschka Renzi und Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier, die beide ins Haus durften, traf es auch das Ehepaar Kim Virginia Grey und Nikola Grey.

Kim Virginia Grey und Nikola Grey
Kim Virginia Grey und Nikola Grey © Joyn/Willi Weber

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Schock im Container-Garten

Der Promi-BB Garten
Der Promi-BB Garten © Joyn/Willi Weber

Das Ehepaar landete im spärlich ausgestatteten Container-Garten. Kim Virginia zeigte sich schockiert: "Ich friere bei 27 Grad!" Die Influencerin jammerte weiter: "Für mich ist das gerade die Hölle hier!" Und wandte sich verzweifelt an die anderen: "Hat jemand zufällig eine Zigarette? Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, aber jetzt würde ich wieder anfangen."

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