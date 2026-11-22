Der Schauspieler quizzt am 23. November 2026 bei Armin Assinger für den guten Zweck.

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Eigentlich hat Ferdinand Seebacher mit "Kommissar Rex" gerade genug zu tun: Gerade steht er in Wien mit der tierischen Spürnase vor der Kamera. Für die "Promi-Millionenshow" nahm er sich trotzdem Zeit und setzte sich auf den Ratestuhl, um Geld für LICHT INS DUNKEL zu erspielen. Eigentlich sollte der Schauspieler ja letztes Jahr schon dabei sein, doch da musste er aus Termingründen absagen. "Dieses Jahr ist es sich zeitlich mit Bauchschmerzen noch ausgegangen", freut er sich, dass er es doch noch geschafft hat, "Es ist für einen guten Zweck, daher freue ich mich, dass ich gefragt wurde."

Nervosität macht sich breit

Vor der Aufzeichnung der möglicherweise letzten Ausgabe der "Promi-Millionenshow" war Seebacher durchaus nervös, gesteht er, dass er aufgeregter war, als vor jeder Theateraufführung: "Man will nicht dastehen wie die größte Blindgranate."

App zum Üben

Berni Wagner, Cosmó, Verena Scheitz und Ferdinand Seebacher spielen am 23. November 2026 (20.15 Uhr, ORF 2) bei Armin Assinger in der "Promi-Millionenshow" für den guten Zweck. © ORF/Stefan Gregorowius

Zur Vorbereitung sah der "Kommissar Rex"-Star sich alte Ausgaben der "Promi-Millionenshow" an und lud sich als Trainingscamp "Wer wird Millionär?" aufs Handy. Ob er genug geübt hat? "Leider zu wenig", fürchtet Ferdinand. Immerhin hat er gelernt, dass er im Zweifelsfall auf sein Bauchgefühl hören sollte: "Es war oft so, dass meine erste Intuition gestimmt hätte. Dann habe ich angefangen, nachzudenken, und es war ein Blödsinn." Dennoch will er bei der "Promi-Millionenshow" auf Nummer sicher gehen und nichts riskieren: "Ich möchte kein Geld verlieren." Schließlich ist es sein Ziel, eine möglichst hohe Summe für den guten Zweck und "LICHT INS DUNKEL" zu erspielen.

Gemeinsam mit Seebacher traten ESC-Teilnehmer Cosmó, Kabarettist Berni Wagner und Moderatorin Verena Scheitz bei der "Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL" an. Wieviel Geld sie bei Armin Assinger erspielt haben, erfahren wir am Montag, 23. November, 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Ferdinand Seebacher rätselt bei Armin Assinger. © ORF/Stefan Gregorowius

Rex als internationaler Hit

Während die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Kommissar Rex" mit Ferdinand Seebacher, Maximilian Brückner, Doris Golpashin und Alfred Dorfer noch laufen, wurden die ersten sechs Teile des Kult-Remakes übrigens zum internationalen TV-Hit: Die von MR Film in Koproduktion mit dem ORF und dem deutschen Privatsender SAT.1 produzierte Serie wurde rund um den Globus verkauft - nach Dänemark, Italien, Griechenland und sogar ins Baltikum.