Die Moderatorin nimmt zum zweiten Mal auf Armin Assingers Ratestuhl Platz. Ein Vorteil? Wir werden sehen ...

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schlagfertig ist Verena Scheitz als Moderatorin, Schauspielerin und Kabarettistin auf jeden Fall, und das bringt ihr beim Publikum der "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" (Montag, 23. November 2026, 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON) zumindest Sympathie. Denn Spaß soll es ja machen, wenn sie gemeinsam mit Schauspieler Ferdinand Seebacher, ESC-Teilnehmer Cosmó und Kabarettist Berni Wagner für den guten Zweck spielt.

Quizzerin mit Erfahrung

Verena Scheitz hat gegenüber den anderen Quizzern einen kleinen Vorteil: Sie war schon einmal bei Armin Assinger in der "Promi-Millionenshow" dabei. Ob sie aus dem letzten Mal etwas gelernt hat, das sie diesmal nutzen will? "Du musst logisch denken. In zwei Dritteln der Fälle, wo du wirklich blank bist, hilft dir logisches Denken weiter, weil du sagst, das kann es hundertprozentig nicht sein", zeigt sie sich kurz vor Beginn zuversichtlich. Zu ihren Stärken zählt sie neben dem logischen Denken die Gebiete Literatur, Kunst und Musiktheater. Auch bei Biologie fühlt sie sich sicher: "Aussetzen werde ich schon bei Pop. Da bin ich ganz, ganz schwach."

Zweites und vielleicht letztes Mal?

Verena Scheitz baut bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" auf logisches Denken. © ORF/Stefan Gregorowius

Verena Scheitz' zweiter Auftritt bei der "Millionenshow" könnte, auch wenn man gerne sagt "aller guten Dinge sind drei", ihr letzter sein. Die Quizshow steht, wenngleich nach wie vor beim Publikum beliebt, vor dem Aus: Die scheidende Geschäftsführung des ORF hat entschieden, sie aus Kostengründen nicht fortzuführen. Jetzt liegt der Ball beim künftigen ORF-Chef Clemens Pig und seinem Team - sie könnten das Quiz noch retten.

An die "Promi-Millionenshow" hat die Kabarettistin nur gute Erinnerungen: "Es war damals eine sehr positive Erfahrung, obwohl ich wirklich wenig gewusst habe. Aber die Kollegen haben mir damals geholfen", gibt sie lachend zu, "Auf das verlasse ich mich auch dieses Jahr."

Kein Risiko

Ihr Ziel ist natürlich der Hauptgewinn von 75.000 Euro. Für "Licht ins Dunkel" soll am Ende eine schöne Summe rausschauen. Um möglichst weit zu kommen, will Scheitz aber auf keinen Fall zocken. Das macht sie privat nicht gerne und bei der "Millionenshow" erst recht nicht: "Bei allem, was Geld betrifft, bin ich eher vorsichtig. Wenn es noch dazu für jemanden anderen ist, für einen guten Zweck, bin ich doppelt vorsichtig."