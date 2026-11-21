Austro-Reality-Star Tara Tabitha (33) geht in mehreren Instagram-Storys hart mit dem Team von "Temptation Island VIP" ins Gericht und wirft der Produktion "Zensur und Hetze" vor.

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Auf Instagram macht Tara Tabitha (33) ihrem Ärger über die Produktion der RTL+-Show "Temptation Island VIP" Luft. Die Österreicherin wirft den Verantwortlichen vor, ihre erklärenden Kommentare unter Beiträgen auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung zu löschen oder zu verbergen. Den Umgang mit sich und ihrem Partner Dennis Lodi (31) empfindet sie als "Zensur und Hetze". Besonders stört sie, dass Dennis zugunsten der Einschaltquoten "als williger Lustmolch dargestellt" werde, während kritische Kommentare gegen die beiden stehen bleiben dürften. "Also Kommentare GEGEN uns sind ok, da freuen sie sich über die Reichweite, aber uns wird ein Maulkorb verpasst", schimpft Tara und stellt klar: "Ich bin da echt die Falsche für solche Spielchen. Ich bin immer nett, aber ich lasse mich nicht verarschen."

Tara Tabitha © Instagram

Ärger um Clip mit Verführerin Bella

Auslöser für die öffentliche Kritik war ein von der Show veröffentlichter Instagram-Clip. Darin bietet Dennis der Verführerin Bella an, ihren Po abzulecken – allerdings nur unter der Bedingung, dass sie damit einverstanden ist. Tara wollte unter dem Beitrag klarstellen, dass er mit den Worten "Wenn du willst, natürlich" ausdrücklich um Erlaubnis gebeten habe, doch genau diese Kommentare seien laut ihren Angaben verschwunden. Zugleich spricht sie von Doppelmoral: Während das Team Respekt gegenüber den Verführerinnen einfordere, würden Reels veröffentlicht, in denen sie scheinbar lästert.

Tara Tabitha © Instagram

Vorwürfe gegen einzelne Verführerinnen

Einige der Frauen bezeichnet die 33-Jährige als "übergriffig, aufdringlich und primitiv" und wirft ihnen vor, mit "Grabschereien" eine Beziehung zerstören und Sendezeit sammeln zu wollen. Als konkrete Beispiele nennt sie Frauen, die Dennis "einfach nackt von hinten anspringen" oder ihm "aus dem Nichts die Hosentüre aufzippen". Mit echter Verführung habe das für sie nichts zu tun, stattdessen gehe es um möglichst kompromittierende Aufnahmen. Von den Verantwortlichen fordert sie, nicht länger Kommentare zu entfernen, sondern "das Problem lösen, Gespräche suchen, Verantwortung übernehmen und vllt Taktik ändern". Dennoch unterscheidet Tara zwischen übergriffigem Verhalten und echter Verführung: Als positive Beispiele nennt sie Chayenne und möglicherweise auch Angie, bei denen Dennis selbst die Nähe gesucht oder eindeutig zugelassen habe.

Tränen und deutliche Warnung

Wie stark sie die Situation belastet, zeigt die Österreicherin in einer Videobotschaft auf Instagram, in der sie erzählt, dass ihr während einer Autofahrt wegen der Vorfälle ununterbrochen die Tränen gelaufen seien. Bislang habe sie vieles für sich behalten, doch ihre Geduld sei am Ende: "Ich halte echt noch zu so vielen Sachen meine Klappe, aber ich kann nicht garantieren, wie lange noch, weil mein Geduldsfaden ist so dünn", erklärt Tara. In einer weiteren Story schickt sie den Show-Verantwortlichen eine unmissverständliche Warnung hinterher: "Ich bin soooo kurz davor auszupacken."