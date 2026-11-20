Im Tierheim Parndorf sind die Gehege so voll wie noch nie, doch die Spenden brechen ein. Model und Sängerin Beatrice Turin ruft nun dazu auf, die Weihnachtspackerl-Aktion zu unterstützen.

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Die traditionelle Weihnachtspackerlaktion des Tierheims Parndorf im Burgenland ist heuer so schlecht gestartet wie noch nie – und das ausgerechnet in einem Rekordjahr bei den Tieraufnahmen. Model und Sängerin Beatrice Turin besucht das Tierheim seit Jahren immer wieder und unterstützt Leiterin und Tierärztin Claudia Herka, wo es ihr möglich ist. "Viele leben derzeit in unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen, aber man sollte trotzdem unsere Tiere nicht vergessen. Deswegen bitte ich alle, die ein Herz für Tiere haben die Weihnachtspackerl-Aktion des Tierheimes Parndorf zu unterstützen!", appelliert die Sängerin.

Beatrice Turin © Privat

Rekordjahr bei den Tieraufnahmen

Ausgesetzte oder abgegebene Hunde, Katzen und Kleintiere füllen die Gehege des Tierheims aktuell bis zum letzten Platz. Alle Tiere benötigen täglich Futter, medizinische Versorgung, Wärme und Zuwendung – auch an Weihnachten. „Wir haben ein Rekordjahr an Tieraufnahmen – und gleichzeitig einen enormen Spendenrückgang. Ich bin halt von Spenden abhängig. Ohne die Hilfe der Menschen aus dem Burgenland und darüber hinaus schaffen wir das nicht", erklärt Leiterin Claudia Herka.

Für sie steht dabei viel auf dem Spiel: "Für heuer wäre es für mich super wichtig, dass die Aktion noch einmal richtig anläuft. Für uns geht es nicht um Geschenke, es geht ums Überleben der Tiere, die wir aufgenommen haben", so die Tierärztin.

Beatrice Turin © Privat

So können Tierfreunde helfen

Mit der Weihnachtspackerlaktion kann jede und jeder ein Packerl für ein Tierheimtier zusammenstellen – etwa mit Futter, Leckerlis, Spielzeug, einer warmen Decke oder einer Spende für Tierarztkosten. Konkret bittet das Tierheim Parndorf um Unterstützung auf vier Wegen:

Weihnachtspackerl abgeben oder schicken: Direkt im Tierheim Parndorf vorbeibringen oder per Post an die Adresse Am Bahnhof 5, 7111 Parndorf senden.

Futterspende vorbeibringen: Dringend gebraucht werden Hunde- und Katzenfutter, Leckerlis sowie Katzenstreu.

Geldspende: Jeder Euro hilft dabei, die laufenden Tierarzt- und Futterkosten zu decken. Spendenkonto: BGLD. Raiffeisenbank - IBAN: AT78 3300 0000 0103 4974

Weitersagen: Den Aufruf teilen, weitererzählen und darauf aufmerksam machen.

Das Tierheim Parndorf richtet sich mit seinem Aufruf an die Bevölkerung, Medien und regionale Unternehmen: „Bitte helft uns, dass kein Tier an Weihnachten leer ausgeht."