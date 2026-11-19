Österreichs Pop-Ikone Tamee Harrison, die mit Hits wie "A Little Bit" und der legendären Coca-Cola-Weihnachtshymne "A Beautiful Time" Musikgeschichte schrieb, ist unter der Haube.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit strahlenden Bildern direkt aus der Karibik überraschte Tamee Harrison ihre Fangemeinde in den sozialen Netzwerken. Zu berührenden Hochzeitsaufnahmen schrieb die glückliche Braut auf Instagram: "On 11.11 my fairytale wedding came true!", womit sie ihren Fans verriet, dass ihr persönliches Märchen nun Wirklichkeit geworden ist. Die Fotos zeigen das frisch vermählte Paar beim feierlichen Anschneiden einer zweistöckigen, schneeweißen Hochzeitstorte, die mit leuchtend roten Blüten verziert war.

Tamee bezauberte in einer trägerlosen, funkelnden A-Linien-Robe, komplettiert durch einen langen Brautschleier und ein prachtvolles Diadem im kunstvoll gesteckten Haar. Ihr Bräutigam, der charmant an ihrer Seite lächelt, wählte passend dazu einen sommerlich-eleganten weißen Hochzeitsanzug.

Die strahlende Braut. © Instagram

Vom Kinderstar zur internationalen Pop-Ikone

Für Tamee Harrison schließt sich mit dieser Traumhochzeit ein bewegender Lebensabschnitt. Geboren in Australien, wuchs die Künstlerin in Wien auf und stürmte schon in jungen Jahren die Charts. Zu Beginn der 2000er-Jahre avancierte sie mit ohrwurmtauglichen Dance-Pop-Nummern wie "A Little Bit" und Coverversionen wie "You’re the Voice" zum absoluten Aushängeschild der heimischen Musikszene. Unvergessen bleibt vor allem ihre gefühlvolle Ballade "A Beautiful Time", die im Jahr 2003 als offizieller Kampagnensong von Coca-Cola über alle Bildschirme und Radiosender lief und bis heute zu den bekanntesten modernen Weihnachtsliedern des Landes zählt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Erfolgreiche Karriere vor den Kameras in den USA

Neben der Musik machte sich Harrison auch als versierte Moderatorin einen Namen. Sie führte durch populäre Fernsehformate, moderierte bei MTV, VIVA und im ORF und stand für Großevents wie The Dome vor der Kamera. Später zog es die facettenreiche Entertainerin in die Vereinigten Staaten, wo sie in Los Angeles Fuß fasste und im Entertainmentbereich sowie als Schauspielerin und Model tätig war.

Zahlreiche Prominente gratulieren zum Liebesglück

Unter ihrem Instagram-Beitrag überschlagen sich die Glückwünsche prominenter Freunde und Wegbegleiter. Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich gratulierte ebenso herzlich wie Grammy-Gewinner Markus Illko, der kommentierte: "Gratuliere! Ich freu mich für euch!" Mit der romantischen Zeremonie am 11. November in Puerto Rico feiert Tamee Harrison nun ihren ganz privaten Höhepunkt fernab des Scheinwerferlichts.