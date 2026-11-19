Großes Staraufgebot und internationales Laufsteg-Flair in der Bundeshauptstadt: TV-Ikone Bruce Darnell sorgte bei der feierlichen Präsentation des neuen AURA SENSES CLUB für ein mitreißendes Catwalk-Training vor zahlreichen VIP-Gästen.

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Wo sich Ästhetik, Haltung und ein Hauch von großer Weltbühne begegnen, verwandelt sich die Bundeshauptstadt für einen Abend in ein Epizentrum wohliger Lebensfreude. Beim glamourösen Opening des Aura Senses Club zeigte sich das Wiener Parkett von seiner schicksten Seite. Für das unbestrittene Glanzlicht des Abends zeichnete TV-Publikumsliebling Bruce Darnell verantwortlich: Mit seinem unverwechselbaren, hochemotionalen Charme bat der Star-Choreograf die geladene Gesellschaft höchstpersönlich zum Defilee.

Izabela Zurawik und Katharina Nahlik © NAT

Selbst Topmodel Nadine Mirada verfiel dem mitreißenden Schwung und absolvierte spontan eine kleine, aber feine Geh-Schule an Darnells Seite. Der Star-Juror demonstrierte den anwesenden Damen par excellence, dass ein wahrhaft gelungener Auftritt erst durch die richtige Haltung, inneres Selbstbewusstsein und eine Prise Eleganz den finalen Schliff erhält.

Das Schaulaufen der Prominenz

Die Gästeliste von Gastgeberin und Unternehmerin Izabela Zurawik las sich wie ein bunter Querschnitt durch die heimische Haute Volée: Neben Nadine Mirada folgten unter anderem Topmodel Katharina Nahlik, Kabarettistin Nadja Maleh, Entertainerin Caro Athanasiadis sowie Reality-Lady Selina Hager dem Ruf in die neue Wohlfühl-Oase. Natürlich ließ sich auch Society-Connoisseur und Medienmacher Adi Weiss das Schaulaufen der Schönen nicht entgehen, um der Bauherrin des guten Geschmacks persönlich zu gratulieren.

Nadja Maleh und Caro Athanasiadis. © NAT

Von der Reformer-Matte zum Hightech-Glow

Mit dem bereits etablierten AURA SOCIAL CLUB in der Doblhoffgasse hatte Izabela Zurawik den Wienerinnen bereits bewiesen, wie stilvoll sich Reformer- und Red-Light-Pilates mit mondänem Community-Spirit vereinen lassen. Mit dem AURA SENSES CLUB geht die Visionärin nun den nächsten Schritt und erweitert ihr Repertoire um feinste Hightech-Ästhetik:

Die Teint-Veredelung: Modernste Skin-Facials wie JetPeel, HydraFacial, Carbon-Laser- und PRX-T33-Peelings versprechen jene Frische, die man sonst nur aus dem Urlaub mitbringt.

Modernste Skin-Facials wie JetPeel, HydraFacial, Carbon-Laser- und PRX-T33-Peelings versprechen jene Frische, die man sonst nur aus dem Urlaub mitbringt. Das Körperform-Ensemble: LPG- und Brazilian-Sculpting-Massagen treffen auf präzise Laser-Haarentfernung.

LPG- und Brazilian-Sculpting-Massagen treffen auf präzise Laser-Haarentfernung. Der Feinschliff: Lash- & Brow-Liftings sowie eine computergestützte VISIA-Hautanalyse runden das Verwöhnprogramm ab.

"Unsere Vision ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Beauty, Wellness und Bewegung nahtlos ineinandergreifen", bringt es Zurawik auf den Punkt. Ein ganzheitliches Erlebnis also, bei dem Seele und Äußeres gleichermaßen aufblühen – ganz ohne Wiener Grant, dafür mit reichlich Ausstrahlung.