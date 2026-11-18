ORF-Sportikone Rainer Pariasek hat das TV-Publikum bei einer Live-Übertragung der Nations League einmal mehr mit einer kuriosen sprachlichen Neuschöpfung verblüfft.

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Für das heimische Fernsehpublikum gehören die spontanen Formulierungen von Rainer Pariasek seit vielen Jahren untrennbar zu jedem großen Sportabend dazu. Doch diesmal sorgte ein ganz spezieller Begriff für akute Verwirrung vor den Bildschirmen. Musiker Roman Gregory, der auf Facebook unter dem Profilnamen Roman Alexander aktiv ist, griff die kuriose Entgleisung am Tag nach dem Schlusspfiff Österreich gegen Israel öffentlich auf. Mit sichtlichem Amüsement wandte er sich direkt an seine Community und hinterfragte den sprachlichen Ausflug des ORF-Moderators: "Am Tag nach dem Match beschäftigt mich immer noch ein Gedanke. Vielleicht kann mir Pariasek erklären, was ein Düpidant ist."

Die Reaktionen ließen in den sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten. Zahlreiche User stimmten in das heitere Rätselraten ein und wunderten sich über die ungewöhnliche Wortkreation. So kommentierte etwa ein Nutzer stellvertretend für viele irritierte Fans: "Gute Frage, hat mich auch überrascht, noch nie gehört."

Zwischen "Debütant" und "düpiert"

In den Kommentarspalten wird seither eifrig spekuliert, was dem beliebten Sportmoderator am Mikrofon wohl durch den Kopf gegangen sein mag. Vermutlich handelte es sich bei dem Begriff um eine spontane und unfreiwillige Kreuzung aus zwei gängigen Fremdwörtern. Denkbar ist eine gedankliche Kollision zwischen dem Begriff des Debütanten, also eines Spielers, der seinen ersten Einsatz absolviert, und dem Adjektiv düpiert, das im Sportjargon verwendet wird, wenn ein Akteur von seinem Gegenspieler narrisch gemacht oder überrumpelt wird. Das daraus resultierende Kunstwort "Düpidant" erheitert seither Fußballfans in ganz Österreich. Vermutlich wollte Pariasek aber auch einfach nur "Debütant" sagen.

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Lange Tradition an legendären TV-Versprechern

Für Pariasek reiht sich der Vorfall nahtlos in eine lange Liste unvergessener Live-Momente ein, die ihn beim heimischen Publikum längst zum echten Kult-Star gemacht haben. Während andere Moderatoren bei sprachlichen Missgeschicken nervös werden, nimmt das Publikum dem ORF-Routinier derartige Hoppalas längst mit einem Augenzwinkern ab.