Mitten in die deutsche Euphorie nach dem 5:0 über die Niederlande, sorgt ein Interview von Bayern-Präsident Herbert Hainer für Aufsehen.

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"Ich brauche aber keine Jahreshauptversammlung, um Jürgen Klopp zu sagen, was ich gut und was ich weniger gut finde. Das sage ich ihm, wenn dann persönlich", waren die Worte von FCB-Boss Hainer im Interview mit "t-online". Und: "Wir kennen uns ja."

Doch um was ging es? Auch wenn das Interview zwei Tage nach dem Nations-League-Erfolg das Tageslicht erblickte, liegt der Ärger etwas länger zurück.

Klopp: "Nicht verstanden, was Bayern macht"

Genauer gesagt bis zum 21. Oktober. Damals war der Bundestrainer bei "DAZN" zum Interview, kurz nachdem der Rekordmeister gegen Arsenal nur 2:2 spielte. Klopps Fazit fiel kaum positiv aus, denn er habe "nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht".

"Mal hybrid, mal gegen den Mann, dann nicht gegen den Mann, dann im Raum. Ich bin immer noch am Lernen, sagen wir es mal so", so der 59-Jährige in typischer Klopp-Manier.

Hainer: Klopp "erzeugt Aufbruchsstimmung"

Das stieß den Bayern ungut auf. "Weder ich persönlich noch wir im Klub hier haben diese Aussagen zur Taktik unserer Mannschaft verstanden", kritisierte Hainer. An die große Glocke hängen wollte es der ehemalige Adidas-CEO aber auch nicht.

Bayern-Präsident Herbert Hainer (r.) mit Florentino Perez und Aleksander Ceferin (l.) © Getty Images

Nichts, was in einem persönlichen Plausch nicht zu klären wäre. Und immerhin ist "das Gute, dass er deutlich öfter im Stadion ist als der frühere Bundestrainer", so Hainer mit einem Seitenhieb auf Julian Nagelsmann.

Außerdem betonte der FCB-Präsident noch, dass es keinesfalls als Kritik an Klopp als DFB-Coach verstanden werden soll. Der Ex-Dortmunder sei "prinzipiell der richtige Mann. Er erzeugt Aufbruchsstimmung und die brauchen wir im deutschen Fußball".