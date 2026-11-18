Das ÖFB-Länderspieljahr 2026 ist Geschichte: Ein Mittelfeld-Motor verpasste keine einzige Partie von Teamchef Ralf Rangnick, während zwei Stars die interne Torschützenliste anführen.

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Das Länderspieljahr 2026 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ist mit dem 1:1 in Debrecen gegen Israel zu Ende gegangen und liefert spannende Zahlen. Als einziger Spieler stand Mittelfeld-Motor Nicolas Seiwald in allen 13 Partien dieses Kalenderjahres auf dem Rasen.

Dahinter folgt ein Trio mit je zwölf Auftritten: Stefan Posch, Romano Schmid und Sasa Kalajdzic verpassten jeweils nur ein einziges Match im gesamten WM- und Nations-League-Jahr. Auf elf Einsätze brachte es Stürmer Michael Gregoritsch, dahinter reihen sich Konrad Laimer, Xaver Schlager und Kevin Danso mit je zehn Länderspielen ein.

Kalajdzic und Sabitzer sind die ÖFB-Top-Torjäger 2026

Auch beim Blick auf die Torschützenliste stechen zwei Namen besonders hervor. Sasa Kalajdzic und der im Herbst im Nationalteam pausierende Marcel Sabitzer krönten sich mit jeweils vier Treffern ex aequo zu den erfolgreichsten ÖFB-Torschützen 2026. Während Sabitzer drei seiner vier Tore gleich in den Frühjahrstests gegen Ghana, Südkorea und Tunesien erzielte und zudem beim spektakulären 3:3-WM-Gruppenspiel gegen Algerien traf, avancierte Kalajdzic im Herbst zum verlässlichen Lebensretter mit wichtigen Toren gegen Israel und Irland.

Neun verschiedene ÖFB-Schützen

Torjäger-Jubel im ÖFB-Dress hier im Archivbild: Marcel Sabitzer (rechts) krönte sich trotz seiner Herbst-Pause gemeinsam mit Sasa Kalajdzic und je vier Treffern zum erfolgreichsten Torschützen des Länderspieljahres 2026, während auch Marko Arnautovic (Mitte) und Romano Schmid (links) mit jeweils zwei Toren glänzten. © GEPA pictures

Hinter dem Top-Duo teilen sich Marko Arnautovic, Carney Chukwuemeka, Michael Gregoritsch und Romano Schmid mit jeweils zwei Volltreffern den dritten Platz. Dazu trugen sich auch Junior Adamu, David Affengruber, Christoph Lang, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass und Dauerbrenner Nicolas Seiwald je einmal in die Schützenliste ein. Ein weiterer ÖFB-Treffer im Jahr 2026 resultierte aus einem Eigentor des Jordaniers Al Arab beim 3:1-Auftaktsieg bei der Weltmeisterschaft in den USA.

Starke Jahresbilanz mit WM-Achtelfinal-Traum und Nations League

Insgesamt absolvierte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick im Kalenderjahr 2026 drei Testspiele, vier Partien bei der Weltmeisterschaft sowie sechs Begegnungen in der Nations League. Die Gesamtbilanz fällt dabei mit sieben Siegen, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen überaus positiv aus.

Einzig gegen die absoluten Weltmächte Argentinien (0:2 in der WM-Gruppenphase) und Spanien (0:3 im WM-Sechzehntelfinale) musste sich Österreich in diesem Länderspieljahr geschlagen geben.