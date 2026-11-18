Im Machtkampf an der Spitze des Fußball-Weltverbands FIFA gibt es einen Dreikampf: Der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima (68) hält an seiner Kandidatur gegen Gianni Infantino fest.

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Im spannenden Machtkampf um die Führung des Weltverbandes FIFA zieht der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima seine Bewerbung trotz europäischer Konkurrenz nicht zurück. Wie Japans Fußballverband am Mittwoch mitteilte, wurde der 68-Jährige offiziell als Kandidat für die Wahl zum FIFA-Präsidenten nominiert und fordert damit Amtsinhaber Gianni Infantino heraus. Obwohl die UEFA erst am Montag den französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo ins Rennen geschickt hatte, bleibt Tashima auf Kurs, gilt im Kampf um die Macht in Zürich aber als klarer Außenseiter.

Kozo Tashima will FIFA-Führung transparenter gestalten

Seine Motivation begründet der langjährige Funktionär mit den Erfolgen im eigenen Land: "Der japanische Fußball hat seine Entwicklung auf hohen ethischen Standards und solider Organisationsführung aufgebaut. Ich möchte diese Erfahrung nutzen, um eine stärkere Führung und transparentere Organisationsführung bei der FIFA zu fördern", erklärte Tashima. Der 68-Jährige ist Ehrenvorsitzender des japanischen Verbandes und sitzt bereits seit 2015 im 37-köpfigen FIFA-Council, dem obersten Spitzengremium des Weltverbandes. Die offizielle Bewerbungsfrist für die Wahl endet noch am Mittwoch um Mitternacht, bevor die Entscheidung schließlich beim FIFA-Kongress am Donnerstag, 18. März 2027, in Marokkos Metropole Rabat fällt.

Gianni Infantino bleibt gegen Diallo und Tashima Favorit

Brisantes Duell an der Spitze des Weltverbands hier im Archivbild: Der französische Verbandspräsident Philippe Diallo (rechts) geht als offizieller Kandidat der UEFA in die FIFA-Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Gianni Infantino – trotz europäischer Rückendeckung gilt Infantino bei insgesamt 211 stimmberechtigten Verbänden weiter als Favorit. © APA/AFP/FRANCK FIFE

Während die schärfsten Kritiker an Amtsinhaber Infantino traditionell aus Europa kommen, reicht die Unterstützung der 55 UEFA-Mitgliedsverbände für den 63-jährigen Herausforderer Diallo bei insgesamt 211 stimmberechtigten Nationen allein nicht aus. Somit bleibt der 56-jährige Schweizer Infantino der klare Top-Favorit auf eine weitere Amtszeit. Zwar hatte der FIFA-Boss im Sommer mit seinem gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, massive Kritik ausgelöst, doch zuletzt konnte er seine Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien wieder deutlich festigen und wichtige Stimmen für seinen Verbleib an der Spitze einsammeln.