England, Spanien, Frankreich – alle hinter Österreich. Bei den Balleroberungen bleibt das ÖFB-Team vorne. Zu Hause gab es ohnehin nichts zu holen.

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Den Ball hätten sie gerne zurück. Und meistens holen sie ihn sich auch: 271 Balleroberungen verbuchte Österreich in den sechs Nations-League-Partien. Mehr als England, Spanien, Frankreich, Deutschland oder Portugal. Mehr als jeder andere Teilnehmer.

Nach dem abschließenden 1:1 gegen Israel bleibt Rangnicks Mannschaft in dieser UEFA-Wertung auf Platz eins. Den Aufstieg hatte sie schon vorher erledigt. Ganz ohne Niederlage, allerdings mit einer klaren Arbeitsteilung: Daheim wurde gewonnen, auswärts geteilt.

Bei der WM klemmte noch das Pressing

Dass Österreich den Gegnern wieder so oft den Ball abnimmt, war nach der WM nicht abzusehen. Dort hatte ausgerechnet das Pressing Probleme gemacht. Einige Leistungsträger waren nicht richtig fit, Christoph Baumgartner fehlte nach seiner schweren Verletzung komplett. Rangnick nannte später auch den geringen Trainingsumfang als möglichen Grund für die durchwachsenen Auftritte.

Danach wurde die Personalliste kürzer: Marko Arnautovic trat zurück, David Alaba fehlte verletzt, Marcel Sabitzer nahm sich eine Pause. Drei prägende Spieler waren damit erst einmal weg.

Luca Weinhandl steht für Rangnicks Umbau: Der 17-Jährige kam gegen Israel zum Einsatz. © APA/GEORG HOCHMUTH

Rangnick holte neue Gesichter dazu, darunter die Teenager Luca Weinhandl und Yanik Spalt sowie Sascha Horvath. Yusuf Demir kehrte nach fünf Jahren ebenfalls in den Kader zurück, blieb aber ohne Einsatz. Eine Knieprellung im Training hatte seinen geplanten Start gegen Israel verhindert.

Der Aufstieg war ohnehin schon in trockenen Tüchern. Dazu trug auch eine neue Stärke bei: Österreich machte aus Standards mehr.

Portugal muss sich hinten anstellen

Beim Ballholen reicht es sogar für die Spitze. Portugal kommt auf 255 Balleroberungen, Kosovo auf 257. Am nächsten rückt Österreich ausgerechnet Estland mit 262. Neun Ballgewinne Vorsprung bleiben dem ÖFB-Team, das im Schnitt 45,17 pro Partie verbucht.

Auch Patrick Wimmer taucht weit oben auf. Mit 14 Tacklings ist er geteilter Fünfter der Spielerwertung, Kosovos Ilir Krasniqi führt mit 20. Die gesamte ÖFB-Elf kommt auf 96. Nur die Türkei hat mit 101 mehr.

Patrick Wimmer lässt nicht locker: Mit 14 Tacklings liegt er auf dem geteilten fünften Platz der Nations-League-Spielerwertung. © EPA

Daheim schlechte Gastgeber, auswärts auf einen Punkt

Wer nach Österreich kam, fuhr ohne Punkte wieder heim. Israel und Kosovo kassierten jeweils ein 1:3, Irland verlor 0:1. Drei Heimspiele, neun Punkte. Als Gastgeber ließ die Rangnick-Elf wenig Freundlichkeit erkennen.

Das schafften sonst nur die Schweiz, Schweden und Albanien. Auch die großen Mannschaften aus Liga A gaben zu Hause Punkte ab.

Auf Reisen hielt es Österreich mit der Punkteteilung: 2:2 in Irland, 1:1 im Kosovo, 1:1 gegen Israel. Drei Heimsiege und drei Auswärtsremis – diese Kombination hat unter den 48 Teams der Ligen A bis C nur Österreich.

Daheim wurde abkassiert: Michael Gregoritsch (l.) und Sasa Kalajdzic feiern gegen Irland. Österreich gewann alle drei Heimspiele. © Getty Images

Keine Pleite – das können die Großen nicht behaupten

Drei Heimspiele, drei Siege. Das schafften sonst nur die Schweiz, Schweden und Albanien. England verlor daheim gegen Spanien, Spanien gegen England, Deutschland gegen Griechenland. Österreich gab keinen Punkt her.

Das gelang nur neun dieser 48 Mannschaften. Neben dem ÖFB-Team blieben die Schweiz, Schweden, Nordirland, Montenegro, die Slowakei, die Färöer, Island und Estland ungeschlagen. Aus Liga A war niemand dabei, dort warteten allerdings auch die stärksten Gegner.

Malta und Aserbaidschan blieben in Liga D ebenfalls ohne Pleite. Sie hatten mit vier statt sechs Partien aber das kürzere Programm.

Vorne zuverlässig, hinten nicht ganz dicht

Ein Tor ging immer: Österreich traf in jeder Partie. Mit insgesamt elf Treffern liegt die Rangnick-Elf gemeinsam mit Schweden auf Platz zwei der Liga B. Nur die Schweiz war mit 15 besser. Über alle Ligen hinweg führt England mit 19.

Hinten ging allerdings meistens auch eines rein. Österreich kassierte sechs Gegentore, nur gegen Irland blieb die Null stehen. Schweiz, Nordirland und Island schafften jeweils fünf Spiele ohne Gegentreffer und ließen insgesamt nur ein Tor zu.

Die Schweizer zeigen damit auch, wie viel souveräner ein Aufstieg aussehen kann: 16 Punkte und 15:1 Tore. Schweden folgt mit 14 Zählern bei 11:6 Toren. Österreich holte mit derselben Torbilanz zwölf Punkte.

Nur einmal blieb die Null: Gegen Irland hielt Alexander Schlager Österreichs einziges Zu-null-Spiel dieser Gruppenphase fest. © APA/HELMUT FOHRINGER

Für Platz drei unter den vier ungeschlagenen Liga-B-Gruppensiegern reicht das trotzdem. Nordirland hat ebenfalls zwölf Punkte und eine Tordifferenz von plus fünf. Österreich liegt dank der mehr erzielten Treffer vorne: elf statt sechs.

Das nächste Ticket gilt auch für den Teamchef

2027 muss Österreich wieder liefern. Dann geht es um die vierte EM-Teilnahme in Folge. Gegen tiefstehende Gegner fehlen weiterhin zu oft die Ideen. Den Ball zurückzuholen ist die eine Sache. Danach eine Abwehr auszuspielen und zu treffen, die andere.

Rangnick gibt die Richtung vor: Nach dem Aufstieg soll das EM-Ticket folgen. Damit würde sich auch sein Vertrag bis Sommer 2028 verlängern. © EPA

Mit dem EM-Ticket würde der ÖFB zugleich seinen Teamchef halten: Bei erfolgreicher Qualifikation für die EURO 2028 in Großbritannien und Irland verlängert sich Rangnicks Vertrag automatisch bis Sommer 2028.