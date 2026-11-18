ÖFB-Teamchef lässt sich das obere Sprunggelenk versteifen.

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Kaum ist das Länderspieljahr 2026 nach den abschließenden Partien gegen Irland (1:0) und Israel (1:1) erfolgreich abgehakt, steht für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick der nächste Härtetest abseits des Rasens an. Bereits kommenden Montag, am 23. November, muss sich der 68-Jährige einer Operation an seinem lädierten rechten Sprunggelenk unterziehen.

Krücken, Knieroller & Golfcart

Für Rangnick ist der Eingriff die Konsequenz aus einer langwierigen Leidensgeschichte. Nach Komplikationen infolge einer ursprünglich lange geplanten Operation schlägt sich der Deutsche seit fast eineinhalb Jahren mit groben Problemen im Sprunggelenk herum. Zuletzt musste er sich am Trainingsplatz immer wieder mit Krücken, Knieroller oder Golfcart fortbewegen.

RR hofft auf finale OP

Rangnick verfolgt Trainingseinheit aus dem Golfcart. © APA/MAX SLOVENCIK

"Dadurch, dass es in den letzten Wochen und Monaten nicht besser geworden ist, sondern tendenziell sogar ein bisschen schlechter, werde ich in einer hoffentlich finalen OP das obere Sprunggelenk versteifen lassen", schilderte Rangnick die geplante Maßnahme. Gleichzeitig gab er Entwarnung: Das klinge dramatischer, als es sei.

Regeneration, dann Auslosung

Nach dem Eingriff folgt für den Teamchef zunächst eine ruhigere Phase der Regeneration – Langeweile kommt im ÖFB-Lager dennoch nicht auf. Schon knapp zwei Wochen nach der Operation steht am Sonntag, dem 6. Dezember (18.00 Uhr MEZ) in Belfast der nächste große Termin an: die Auslosung der Qualifikation für die UEFA EURO 2028 in Großbritannien und Irland.

Österreich geht dabei aus Lostopf 2 ins Rennen – und könnte auf Hochkaräter aus Topf 1 wie Deutschland, Spanien, Frankreich, England oder Europameister-Mitfavorit Portugal treffen.

Beim 1. Training endlich wieder schmerzfrei

Bis zum Auftakt der EM-Qualifikation (26. bis 30. März 2027) bleiben Rangnick nun vier Monate Zeit für die Reha. Sein klares Ziel für das Frühjahr: Beim ersten Länderspiel-Lehrgang des neuen Jahres wieder schmerzfrei und ganz ohne Gehhilfen auf dem Trainingsplatz stehen zu können.