Teamchef Ralf Rangnick trauert möglichem Sieg gegen Israel nach.

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Mit gemischten Gefühlen reagierten die Österreicher auf das 1:1 zum Abschluss der Nations League.

"Hatten Siegtreffer ja auch geschossen"

Teamchef Ralf Rangnick: "Wir hatten insgesamt mehr vom Spiel, aber wir haben in der ersten Halbzeit nicht genug daraus gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir dem Siegtreffer näher und hatten den ja auch geschossen. Es war eine relativ lange VAR-Überprüfung. Ist natürlich schade - auch um die Chance, die wir am Schluss durch Gregerl noch hatten. Klar hätten wir das gern gewonnen, aber insgesamt ist es schon okay: Wir sind bei allen drei Auswärtsspielen nach einem Rückstand zurückgekommen. Zum Glück hat sich keiner schlimmer verletzt - Weinhandl hat den Hüftbeuger gespürt, deswegen war's sinnvoll, ihn rauszunehmen."

Zum Abschluss meinte Rangnick selbstkritisch: "Es ist weiter noch Luft nach oben, wir müssen in bestimmten Bereichen noch besser werden. Aber jetzt freuen wir uns auf die A-Liga."

ÖFB-Torschütze Sasa Kalajdzic: "Ich freue mich, aber ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir gewonnen hätten. Es ist ein positiver Abschluss, wir haben einen Rückstand gedreht wie in den letzten zwei Heimspielen. Wir sind aufgestiegen und können froh sein. Wir hatten gute Chancen, viele Chancen, waren aber nicht genau genug im Abschluss und der Torhüter hat sehr gut gehalten. In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Gegenpressing, aber das ist verständlich, weil die Mannschaft hat so noch nicht gespielt."

Nicolas Seiwald: "Das Gegentor war schon ein Traumtor, trotzdem hätten wir es besser verteidigen müssen. Trotzdem kann sich unser Jahr sehen lassen - wir haben nur gegen Argentinien und Spanien verloren, in der Nations League sind wir aufgestiegen. Darauf kann man aufbauen."