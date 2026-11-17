Eine gestohlene Kirchenglocke ist Tage nach ihrem Verschwinden in einem Straßengraben gefunden worden.

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Die mehr als 130 Kilo schwere Messingglocke sei von einem Passanten entdeckt worden und weitestgehend unbeschädigt, teilte die Polizei in der kanadischen Provinz Manitoba mit. Der Fall stellt die Ermittler weiter vor Fragezeichen.

Diebe hatten die Glocke aus dem Glockenturm der Herz-Jesu-Kirche im Ort Armstrong entwendet, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Datum und Täter sind weiter unbekannt, so die Ermittler. Der Diebstahl war demnach am Samstag gemeldet worden.

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Bilder zeigten Schäden an dem mit Holz verkleideten Glockenturm der ukrainisch-katholischen Kirche. Die Glocke trage einige kunstvolle Verzierungen, sagte eine Polizistin dem Sender CBC. Aber nicht ihr kunstvoller Schmuck, sondern ihr Material könnte die Diebe angelockt haben. Ermittler gingen davon aus, dass jemand versucht haben könnte, sie als Altmetall zu verkaufen, so CBC. "Wir haben tatsächlich alle Schrott- und Recyclingunternehmen in der Gegend kontaktiert", sagte die Beamte dem Sender. Laut der Historischen Gesellschaft von Manitoba wurde die Glocke 1906 aus der Schweiz nach Kanada importiert.