Neue Unwetter-Welle trifft Italien mit voller Wucht

Heftige Stürme und starke Regenfälle sorgen aktuell in Italien für massive Schäden. Besonders beliebte Urlaubsregionen kämpfen mit Erdrutschen und gesperrten Straßen.

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Italien kommt wettermäßig nicht zur Ruhe: Nach einer kurzen Besserung am vergangenen Samstag zogen sofort die nächsten heftigen Unwetter über das Land.

Laut "Rai News" traf es die Region rund um Salerno besonders schwer. An der Amalfiküste musste die Verbindung zwischen Positano und Vico Equense wegen massiver Geröllmassen komplett gesperrt werden – das Gebiet bleibt für die Dauer der Aufräumarbeiten abgeriegelt.

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Sturm deckt Klinikdach ab

Im süditalienischen Cava de’ Tirreni (Provinz Salerno) sorgten gleich mehrere Erdrutsche für dramatische Szenen, bei denen mehrere Menschen gerettet werden mussten. Zudem riss der starke Wind in einem regionalen Krankenhaus meterhohe Deckenteile einer Station ab. Gleichzeitig bereiten die Pegelstände Sorge: Die Flüsse steigen bedrohlich an und stehen unter ständiger Beobachtung.

Regen verwandelt Straße in einen Fluss

Heftige Regenfälle haben die Straße Via Villanova in Neapel in einen regelrechten reißenden Fluss verwandelt. Wassermassen ergossen sich über die Straße und schuf eine äußerst gefährliche Situation für Autofahrer und Fußgänger, wie das Portal "SiComunicazione" am Montag berichtet.

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Lage in weiteren Regionen

Auch andere Landesteile blieben von den Stürmen nicht verschont. In der Toskana traf es vor allem die Regionen um Lucca, Livorno, Pisa, Pistoia und Prato, während der Osten Liguriens ebenfalls im Zentrum der Unwetter lag – in La Spezia hatten Regenfälle schon vergangene Woche Erdrutsche ausgelöst. Überall kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen sowie Schäden an Häusern und Autos.

"Lauft weg!" - Video zeigt Erdrutsch

"Lauft weg, weg, weg, weg!" - Videos vom 13. November zeigen die Kraft des Unwetters: Über einer Straße in Bagni di Lucca (Provinz Lucca) löste sich plötzlich ein Erdrutsch. Es sind die Rettungskräfte, die die anwesenden Autofahrer anschreien – sie waren wegen der schweren Regenfälle, die den Norden der Toskana heimsuchten, vor Ort im Einsatz, wie "La Repubblica" berichtet.

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Eine echte Entwarnung gibt es laut dem Wetterdienst "il meteo" noch nicht, da weiterhin eine unbeständige atlantische Strömung vorherrscht.

Während für Dienstag im Norden und in der Toskana nur noch mäßiger Regen angesagt ist, regnet es im Süden weiter und im Zentrum könnte sich die Lage sogar noch verschärfen.

In den westlichen Alpen Italiens fällt zudem auf 1.600 bis 1.800 Metern Schnee, ehe es am Mittwoch im Land weitestgehend trocken bleiben soll.