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Amazon verliert 40 Satelliten bei Raketenstart

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Blöd gelaufen: Zehn Minuten nach dem Start stürzte die Vulcan-Rakete ab und versenkte 40 Satelliten im Meer.
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Was für ein Rückschlag für das Gemeinschaftsunternehmen United Launch Alliance (ULA), ein Joint Venture US-amerikanischer Konzerne Boeing Defense, Space and Security und Lockheed Martin Space Systems. Bei ihrem fünften Flug seit der Premiere vor zwei Jahren stürzte eine Vulcan-Rakete nur zehn Minuten nach dem Start von der Cape Canaveral Space Force Station ab.

Verlust für Amazon

Durch den Absturz wurden 40 Satelliten im Meer versenkt. Das wirft Jeff Bezos und seinen Internetdienst Amazon Leo gewaltig zurück: Mit einem eigenen Satelliten-Netz soll Leo zum ernst zu nehmenden Konkurrenten für Starlink werden. Es ist nicht der erste Rückschlag für Amazon: Es kam schon mehrmals zu Raketenpannen, die das Unternehmen bei ihrem Ziel, dem Starlink-Netz von SpaceX Konkurrenz zu machen, eingebremst haben.

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Umfangreiche Untersuchungen

Die Panne wird jetzt genauestens untersucht. "Jeder Flug liefert Daten, und aus jedem Flug lernen wir etwas", teilte ULA nach dem Absturz mit. Genaues zur Absturzursache kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen: "Da die Anomalie gerade erst aufgetreten ist, liegen uns noch keine genauen Daten dazu vor, was heute passiert ist."

Amazzon versucht zu kalmieren und betont, dass ULA weiterhin ein verlässlicher Partner ist und aus der gescheiterten Mission lernen wird.

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