Halal-Mob tobt - "Monty Python"-Star zahlt Wachleute für Lokal

Hunderte Demonstrierende tobten vor einem indischen Lokal in London, weil dort kein Halal-Fleisch serviert wird. Nun finanziert Comedy-Legende John Cleese private Sicherheitsleute für das Restaurant.

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Am Freitagabend kam es im Westlondoner Stadtteil Hammersmith zu heftigen Szenen vor dem indischen Restaurant "Singh’s Dining". Hunderte aufgebrachte Menschen versammelten sich vor dem Lokal, schwenkten Palästina-Flaggen und riefen "Allahu Akbar", "Free Palestine" sowie "Shut them down!" (Dt.: "Dichtmachen"). Auslöser für den Auflauf war die Botschaft "Proudly we don’t sell halal" (Dt.: Wir sind stolz darauf, kein Halal zu verkaufen) von Besitzer Harman Singh Kapoor, der sich in sozialen Medien zudem kritisch und provozierend über Muslime und den Gaza-Krieg geäußert hatte.

Unterstützung durch Comedy-Legende Cleese

Während Polizistinnen und Polizisten eine Kette vor dem Eingang bildeten, standen dahinter private Wachleute bereit. Die Ehefrau des Besitzers, Khushi Kapoor, hielt ein Schild mit der Aufschrift hoch: "John Cleese bezahlt die Verteidigung dieses Restaurants, weil die Polizei es nicht tut".

Khushi Kapoor, die Ehefrau des Restaurantbesitzers. © X/@kapoorkhushi31

In einem Video bedankte sie sich ausdrücklich beim 87-jährigen "Monty Python"-Star ("Fawlty Towers"), nachdem das Paar wegen seiner Haltung zuvor schon Hunderte Todesdrohungen erhalten hatte.

Laut britischen Medien äußert sich Cleese seit Monaten kritisch zum Islam und zu Halal-Schlachtungen. © WireImage

Festnahme und Begriffserklärung

Während aus der Menge vor dem Lokal niemand festgenommen wurde, brachte die Polizei den Restaurantbesitzer selbst noch vor den Tumulten vor seinem Haus wegen des Besitzes und Verbreitens eines "extremen Bildes" in einem Polizeifahrzeug weg.