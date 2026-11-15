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Tumulte in London

Halal-Mob tobt - "Monty Python"-Star zahlt Wachleute für Lokal

Online Redaktion
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Eine große Menschenmenge protestiert lautstark vor einem Restaurant bei Nacht.
© X
Hunderte Demonstrierende tobten vor einem indischen Lokal in London, weil dort kein Halal-Fleisch serviert wird. Nun finanziert Comedy-Legende John Cleese private Sicherheitsleute für das Restaurant.
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Am Freitagabend kam es im Westlondoner Stadtteil Hammersmith zu heftigen Szenen vor dem indischen Restaurant "Singh’s Dining". Hunderte aufgebrachte Menschen versammelten sich vor dem Lokal, schwenkten Palästina-Flaggen und riefen "Allahu Akbar", "Free Palestine" sowie "Shut them down!" (Dt.: "Dichtmachen"). Auslöser für den Auflauf war die Botschaft "Proudly we don’t sell halal" (Dt.: Wir sind stolz darauf, kein Halal zu verkaufen) von Besitzer Harman Singh Kapoor, der sich in sozialen Medien zudem kritisch und provozierend über Muslime und den Gaza-Krieg geäußert hatte.

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Unterstützung durch Comedy-Legende Cleese

Während Polizistinnen und Polizisten eine Kette vor dem Eingang bildeten, standen dahinter private Wachleute bereit. Die Ehefrau des Besitzers, Khushi Kapoor, hielt ein Schild mit der Aufschrift hoch: "John Cleese bezahlt die Verteidigung dieses Restaurants, weil die Polizei es nicht tut".

Frau hält Schild: "John Cleese zahlt für Schutz dieses Restaurants, weil die Polizei es nicht tut."
Khushi Kapoor, die Ehefrau des Restaurantbesitzers. © X/@kapoorkhushi31

In einem Video bedankte sie sich ausdrücklich beim 87-jährigen "Monty Python"-Star ("Fawlty Towers"), nachdem das Paar wegen seiner Haltung zuvor schon Hunderte Todesdrohungen erhalten hatte.

Ein älterer Mann steht lächelnd draußen in lässiger Kleidung vor Treppen und bunten Skulpturen.
Laut britischen Medien äußert sich Cleese seit Monaten kritisch zum Islam und zu Halal-Schlachtungen. © WireImage

Festnahme und Begriffserklärung

Während aus der Menge vor dem Lokal niemand festgenommen wurde, brachte die Polizei den Restaurantbesitzer selbst noch vor den Tumulten vor seinem Haus wegen des Besitzes und Verbreitens eines "extremen Bildes" in einem Polizeifahrzeug weg.

Im Zentrum des Streits steht der arabische Begriff "Halal" – das bedeutet "erlaubt" oder "zulässig" und bezeichnet alles, was nach islamischen Vorschriften gestattet ist. Fleisch muss von einem erlaubten Tieren stammen (Anm. Schweine sind laut islamischen Vorschriften "haram", also verboten) und entsprechend geschlachtet worden sein. Den Tieren wird dabei in den Hals geschnitten, damit sie ausbluten, denn Blut, wie auch Alkohol, darf nicht verzehrt werden.

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