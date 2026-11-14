Lkw und Busse stecken fest: Schnee-Chaos in Kroatien

Heftiger Schneefall hat wichtige Transitrouten in Kroatien lahmgelegt und auf den Autobahnen A6 und A3 für stundenlange Staus gesorgt. Der Automobilklub HAK warnt vor extrem glatten Straßen, während zeitgleich im Süden Sturm und Überflutungen die Einsatzkräfte fordern.

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Ein heftiger Wintereinbruch mit starkem Schneefall und schweren Unwettern hat in weiten Teilen Kroatiens für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Vor allem auf den Hauptverkehrsachsen bildeten sich kilometerlange Staus, während an der Adriaküste sowie in Teilen Norditaliens und Sloweniens Überschwemmungen zu Evakuierungen führten.

Massiver Schneefall blockiert wichtige Transitrouten

Seit Freitagnachmittag halten dichte Schneefälle die kroatischen Regionen Gorski Kotar und Lika im Würgegriff. In den höher gelegenen Gebieten kamen innerhalb kürzester Zeit erhebliche Neuschneemengen zusammen, wobei die Wetterdienste vor bis zu 30 Zentimetern Neuschnee warnten. Der abrupte Wetterumschwung traf viele Fahrzeuglenker unvorbereitet und führte auf den hochrangigen Straßenverbindungen zu massiven Problemen und gefährlichen Straßenzuständen.

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Besonders prekär stellte sich die Lage auf der Autobahn A6 dar. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Vrata und Ravna Gora kam der Verkehr in Fahrtrichtung Zagreb nahezu vollständig zum Erliegen, was einen Stau von rund vier Kilometern Länge zur Folge hatte. Zahlreiche Kraftfahrzeuge blieben auf den schneebedeckten Fahrbahnen hängen und kamen ohne fremde Hilfe nicht mehr weiter. Auch auf der Autobahn A3 staute sich der Verkehr infolge der widrigen Witterungsverhältnisse zwischenzeitlich auf einer Länge von rund sechs Kilometern.

Autoklub HAK schlägt Alarm: Unfälle auf rutschigen Fahrbahnen

Zahlreiche in sozialen Netzwerken veröffentlichte Videoaufnahmen dokumentieren die schwierige Situation vor Ort:

Dichtes Schneetreiben und tief winterliche Straßenverhältnisse behindern den Verkehrsfluss massiv.

Mehrere Verkehrsunfälle blockierten Fahrspuren und erforderten Einsätze der Rettungs- und Räumdienste.

Querstehende Lastkraftwagen und hängengebliebene Autos sorgten für zusätzliche Engpässe.

Der kroatische Automobilklub HAK richtete eine dringende Warnung an alle Verkehrsteilnehmer. Die Experten mahnten dazu, die Fahrgeschwindigkeit zwingend an die glatten Fahrbahnen anzupassen, größtmöglichen Sicherheitsabstand einzuhalten und Fahrten ausnahmslos mit vorschriftsmäßiger Winterausrüstung anzutreten. Auch für das gesamte Wochenende wird mit anhaltend schwierigen Straßen- und Wetterbedingungen gerechnet.

Orange Wetterwarnung und Überflutungen an der Adriaküste

Während das Landesinnere unter den Schneemassen ächzt, kämpft der Küstenstreifen mit schweren Unwettern:

Für die Regionen Primorje-Gorski Kotar , Lika-Senj sowie Zadar gilt eine offizielle orange Wetterwarnung vor starkem bis stürmischem Wind.

, sowie gilt eine offizielle orange Wetterwarnung vor starkem bis stürmischem Wind. Trotz vergleichsweise milder Temperaturen traten an der Adria zahlreiche Bäche und Flüsse über die Ufer.

zahlreiche Bäche und Flüsse über die Ufer. Wegen massiver Überflutungen mussten etliche Straßen im Küstenbereich für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die Unwetterfront beschränkte sich jedoch nicht auf kroatisches Staatsgebiet, sondern griff auch auf Slowenien und den Norden Italiens über.

Dramatische Rettungseinsätze in Norditalien

In der italienischen Region Toskana spitzte sich die Hochwasserlage dramatisch zu. Die örtlichen Behörden brachten 65 Menschen vorsorglich aus ihren Häusern in Sicherheit, während 66 weitere Personen durch die Wassermassen vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten wurden.

Zu einer gefährlichen Rettungsaktion kam es zudem in Ventimiglia nahe der italienisch-französischen Grenze. Dort retteten Einsatzkräfte der Feuerwehr und spezialisierte Taucher 19 Personen, die unter einer Eisenbahnbrücke im Flussbett des Roja ein provisorisches Quartier bezogen hatten und vom rasch ansteigenden Pegel eingeschlossen worden waren. Die Einsatzkräfte im gesamten Adria- und Mittelmeerraum bleiben angesichts der instabilen Wetterlage in erhöhter Alarmbereitschaft.