Amoklauf mit zehn Toten - die finale Wut eines Losers

Michal O., der in Krakau aus dem Auto heraus ein Blutbad anrichtete - auch eine Touristin aus Österreich starb - und zuvor seine Familie tötete, hinterließ gar nichts: kein Bekennerschreiben, kein Manifest, nur Sprachlosigkeit.

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Der Ringplatz, der Hauptmarkt von Krakau ist mit etwa 40.000 m² einer der größten mittelalterlichen Plätze in Europa - der Renaissance-Bau in der Mitte diente früher dem Tuchhandel und beherbergt heute Souvenirbuden und Kunsthandwerk, die gotische Basilika ist berühmt für ihr täglich vom Turm geblasenes Signalhorn: Der Geheimtipp in der zweitgrößten Stadt Polens ist längst ein Touristenmagnet, dem sich auch Hubert F. und Rudi S., ein Ehepaar aus Lassee im Weinviertel in Niederösterreich, nicht entziehen konnten. Die 51-Jährige und ihr Gatte kamen beim Schlendern in den Kugelhagel des AR-15-Gewehrs, mit dem Michal O. aus dem fahrenden Auto (einem schwarzen Subaru) feuerte. Die zweifache Mutter erlag ihren Verletzungen noch vor Ort, ihr Mann wurde Tage danach schwer verletzt nach Österreich ins Spital überstellt - oe24 berichtete.

Die Opfer im Kugelhagel

Wie sich die Ereignisse an jenem Samstag, dem 7. November, wie aus dem Nichts überschlugen, beschreiben in einer polnischen Reportage die Beobachtungen eines Taxifahrers, dessen Standplatz ebenfalls von dem Amokläufer ins Visier genommen worden ist: Er erzählt von einer Frau namens Basia, die vier Kugeln abbekommen habe, eine nur Millimeter von ihrer Aorta entfernt, die zweite in der Nähe ihrer Wirbelsäule, die dritte traf ihren Kopf und die vierte ihr Gesäß. Piotr, ein Taxlerkollege, sei "in kritischem Zustand. Er wurde zweimal in die Brust getroffen und ist noch im Koma. Überall lagen Tote. Meine Tante dachte, sie sei gestreift worden, doch sie hat eine schwere Halsverletzung."

Die Opfers des Amokläufer, von links: die Österreicherin Huberta F., Ewelina S., Izabela W., der schottishce DJ James C. und der Souveniertverkäufer Robert K. aus Rynbik in Polen. © privat, APA

"Wir wussten nicht, ob es einen zweiten Angreifer gab. Wir hörten immer wieder Schüsse", erinnerte sich der Zeuge. Eine weitere Tante von ihm "wurde am Bein, Oberschenkel und an der Hand verletzt. Leider musste ihr ein Finger amputiert werden. Ihr Bein ist in einem so schlechten Zustand, dass sie das Laufen neu lernen muss. Sie ist noch im Krankenhaus, sie wurde mehrmals operiert, um Splitter zu entfernen."

Sekunden entschieden über das Leben von Herrn Adam, einem Souvenirverkäufer auf dem Marktplatz. Er konnte fliehen, doch die Kugel des Attentäters traf seinen Freund, Robert K. aus Rybnik. Der 51-Jährige war Blumen- und Souvenirverkäufer und hatte zuvor in der Nähe der Tuchhalle Gemälde feilgeboten. Izabela W., Malerin, 53, aus der nordwestpolnischen Stadt Chodzież, war für eine Ausstellung ihrer Werke nach Krakau gereist. Die weiteren Todesopfer: Ewelina S. (47, Freiwillige einer polnischen Wohltätigkeitsorganisation) sowie James C., ein 32-jähriger DJ aus Prestwick in Schottland, sowie die 61-jährige Dorota B. aus Krakau.

Die äußerst talentierte Schwester Magdalena, die Mutter Renata und der Vater Janusz O. wurden im Schlaf bzw. beim Zubettgehen erschossen. © privat, APA

Schwester erfolgreich, er ein Gamer und Niemand

Wie sich kurz darauf herausstellte, hatte der Angreifer schon am Tag bzw. am Abend davor auch zu Hause in der polnischen Stadt Ostrowiec Świętokrzyski (etwa zwei Autostunden nordöstlich von Krakau) ein Blutbad angerichtet. Der wohl aus gutem Grund alleinstehende Dreher in einem Feuerfestwerkstoffwerk hatte seinen Vater, einen Elektriker (der ihm das Schießen beigebracht hatte und mit ihm im selben Sportschützenverein war), und die Mutter, eine Verkäuferin, im Schlaf bzw. die Mutter vor dem Zubettgehen in der Küche getötet. Vor allem seine überaus talentierte und beliebte Schwester, Magdalena O., dürfte er abgrundtief gehasst haben: Er, der Loser und Niemand, der mit niemandem sprach und für den alle anderen wohl NPCs (Non-Player Character, Anm.) wie in seinen Computer- und Ballerspielen waren, der in der Schule mit hängenden Figuren, bewaffneten Angreifern und Hakenkreuzen provozierte - sie, die preisgekrönte Malerin, Poetin, Fotografin, die ihre Eltern stolz machte und nicht wie er dauernd nur nervte und sich im Internet für Massen- und Serienmörder interessierte.

Finaler Abgang eines Gamers - es gibt viele

Gekleidet war der Attentäter wie eine in die Realität katapultierte Ego-Shooter-Figur: Er trug Feldkleidung im Militärstil, eine kugelsichere Weste chinesischer Herkunft und einen Gefechtshelm mit Gehörschutz - beides wohl im Internet bestellt. Dazu führte er ein halbautomatisches AR-15-Gewehr der US-amerikanischen Firma Diamondback Firearms mit sich, das mit einem Zielfernrohr ausgestattet war - bei seiner Familie hatte er, damit die Nachbarn nichts hören, einen Schalldämpfer benützt.

Der Showdown sollte aber laut und unüberhörbar sein - der finale Abgang eines Gamers in nihilistischen Zeiten wie diesen. In seinem Auto befanden sich übrigens drei weitere Schusswaffen. Michal trug überdies einen gestickten Piraten-Aufnäher und ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck "uciekłem z morawicy" (wörtlich: "Ich bin aus Morawica geflohen"), eine Anspielung auf eine der größten psychiatrischen Einrichtungen in Polen. Mehr ist über seinen Geisteszustand wohl nicht mehr zu sagen. Dass die Rechten versuchen, aus ihm einen Linken zu machen, und die Linken in ihm einen rechten Attentäter sehen, ist mehr eine spottende Beschreibung unserer Fake- und Bekenner-Welt als ein tatsächlicher Versuch, die Hintergründe auszuleuchten. Und damit beizutragen, dass das nächste kranke bzw. gekränkte Ich nicht zum Amokläufer wird. So aber steht das Gegenteil zu befürchten: Der nächste Zerstörer steht längst bereit.