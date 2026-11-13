Mascherl-Gate: Wer hinter dem Aus steckt

In oe24 nimmt die Magistrats-Abteilung der Stadt Wien zum Mascherl-Gate Stellung. Die Empörung bleibt groß.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Freitag öffnete der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz – mit ganz viel Lichtern und dem Herzerlbaum als Foto-Hotspot. Mittendrin: Bürgermeister Michael Ludwig, der den Weihnachtszauber in der Hauptstadt diese Woche offiziell eröffnete.

MA 46: "Polizei hat Maßnahmen gefordert"

Eigentlich verantwortlich für das Mascherl-Aus ist die Wiener Magistratsabteilung MA 46, die von Markus Raab geleitet wird. Sie verschärfte die Auflagen heuer so sehr, dass sich Familie Trefelik, Besitzer von Popp & Kretschmer, gegen das Aufhängen entscheiden musste.

MA46-Chef Markus Raab mit Bürgermeister Michael Ludwig © C.JOBST

oe24 fragte bei Raab nach – und bekam eine klare Stellungnahme: "Also ganz grundsätzlich halten wir fest, dass das Mascherl von der Behörde bewilligt wurde! Für die Behörde ist es auch irrelevant, ob es sich um ein Mascherl, einen Baum oder sonstigen Fassadenschmuck handelt", heißt es seitens der Magistratsabteilung zu oe24.

Und weiter: "Aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr hat die LPD Wien in der Stellungnahme ganz klar Maßnahmen gefordert, um die Sicherheit sowie Flüssigkeit des Verkehrs zu treffen."

145 Organstrafen und 43 Anzeigen im Vorjahr

Die LPD Wien hatte 2025 vor Ort 145 Organstrafverfügungen und 43 Anzeigen ausgestellt, da die Situation aufgrund des Andrangs zum Mascherl immer wieder eskaliert ist.

Die MA 46 dazu: "Aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr hat die LPD Wien in der Stellungnahme ganz klar Maßnahmen gefordert, um die Sicherheit sowie Flüssigkeit des Verkehrs zu treffen. Die Behörde war daher verpflichtet, die Stellungnahme der Polizei ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Daher wurde im Bescheid auch die Auflage von Ordnerdiensten festgeschrieben und nach Absprache mit der LPD Wien auch eine Dimmung des Mascherls zu ermöglichen, um im Fall einer Eskalation ein Mittel zur Beruhigung der Lage zu haben."

Sacher-Christbaum feierlich eröffnet. © TBauer

Hotel Sacher bekam Reduktion des Ordnerdienstes

Nach einer Verhandlung im September kam am 10. Oktober der Bescheid der Behörde mit den Auflagen von Ordnerdiensten sowie der Lichtdimmung. "Das Hotel Sacher hat den Bescheid beeinsprucht und von der Behörde eine Reduktion des Ordnerdienstes von Montag bis Sonntag auf Mittwoch bis Sonntag zugesprochen bekommen."

Popp & Kretschmer soll laut MA 46 keinen Einspruch erhoben haben. "Selbstverständlich wäre es auch ihnen möglich gewesen, weitere umsetzungsorientierte Gespräche mit der Behörde zu führen."

Vielleicht war nach sechs Monaten Gesprächen und Warten auch von Seiten des Wiener Modehaues alles gesagt.

Wiener Linien posteten das Mascherl am U-Bahn-Station des Wiener Karlsplatzes. © insta

Kittenberger Erlebeniswelten posteten "Mascherl". © insta

Welle der Solidarität in Österreich

Die Enttäuschung ist auch in Österreich groß – und löste eine Welle der Solidarität für Popp & Kretschmer aus. Und das durch alle Lager: Ob Kultur-Institutionen wie die Wiener Staatsoper über Wirtschaftskonzernen wie Siemens oder Verbund bis hin sogar zu Stadt Wien nahe stehenden Unternehmen wie Wiener Linien oder DDSG – alle posteten Mascherl-Fotos mit #freethebow.

Auch die DDSG solidarisiert sich mit dem Mascherl © insta

"Sogar der britische Botschafter hat ein Video gepostet, in dem er sich für das Mascherl stark macht - das ist eine große Ehre für uns", erzählt Sascha Trefelik, der weiter auf ein Weihnachtswunder hofft. Wer weiß, vielleicht spricht ja Michael Ludwig doch noch ein Machtwort und "schenkt" den Wienern ihr Mascherl!