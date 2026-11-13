Risk Map 2027: Warum Österreich nicht als top-sicher gilt

Österreich gilt als sicheres Reiseland, schafft es international aber nicht in die allerhöchste Sicherheitskategorie. Das zeigt die neue "Risk Map 2027" der Sicherheitsexperten Safeture und Riskline. Während Länder wie die Schweiz, Dänemark und Island das niedrigste Risiko aufweisen, landet Österreich eine Stufe darunter.

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Die internationale Risikokarte unterscheidet fünf Kategorien: von "vernachlässigbarem Risiko" über "geringes Risiko" bis hin zu mittlerem, hohem und kritischem Risiko.

Österreich wird 2027 weiterhin mit geringem Risiko eingestuft und liegt damit in der zweitsichersten Kategorie. Schon in der Ausgabe für 2026 war das Land dort zu finden. Eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr zeigt die Bewertung somit nicht.

Für Urlauber besteht daher kein Grund zur Beunruhigung. Die Einstufung bedeutet, dass die Sicherheitslage insgesamt gut ist, bestimmte Risiken aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

Deutschland wird zurückgestuft

Anders sieht es beim Nachbarn Deutschland aus: Das Land wurde von "vernachlässigbarem" auf "geringes Risiko" zurückgestuft. Als Gründe nennen die Analysten unter anderem die zunehmende politische Polarisierung, den wachsenden Zuspruch für die AfD sowie Bedrohungen durch rechts-, links- und islamistische Gruppierungen.

Diese Faktoren fließen in die Bewertung ein

Für die Einstufung betrachten Safeture und Riskline mehrere Bereiche. Dazu zählen die allgemeine Sicherheitslage, Kriminalität, gesundheitliche Gefahren, Natur- und Umweltrisiken sowie die medizinische Versorgung. Auch politische Stabilität und mögliche Sicherheitsbedrohungen werden berücksichtigt.

Es geht also nicht nur um Krieg oder Terror. Auch andere Gefahren für Reisende fließen in die Gesamtbewertung ein.

Wien zählt zu den zehn sichersten Städten weltweit

Ein besonders erfreuliches Ergebnis gibt es für die Bundeshauptstadt: Wien wird in der Risk Map 2027 unter den zehn sichersten Städten der Welt geführt. Damit liegt die Stadt in einer Liste mit Oslo, Ottawa, Wellington und Zürich.

Wien wird in der Risk Map 2027 unter den zehn sichersten Städten der Welt geführt. © Getty Images/iStockphoto

Das zeigt, dass die Bewertung eines ganzen Landes und jene einzelner Städte durchaus unterschiedlich ausfallen können.

Das sind die zehn sichersten Städte laut Risk Map 2027:

Bandar Seri Begawan (Brunei)

Buenos Aires (Argentinien)

Hongkong (China)

Oslo (Norwegen)

Ottawa (Kanada)

San Diego (USA)

Wellington (Neuseeland)

Wien (Österreich)

Zagreb (Kroatien)

Zürich (Schweiz)

Diese Städte gelten als besonders unsicher

Am anderen Ende der Bewertung stehen Städte, die besonders stark von bewaffneten Konflikten, politischen Unruhen und organisierter Kriminalität betroffen sind. Dazu zählen erneut Kabul (Afghanistan), Quetta (Pakistan), Port Moresby (Papua-Neuguinea), Goma (Demokratische Republik Kongo) und Port-au-Prince (Haiti).

Neu in der Gruppe der besonders unsicheren Städte sind Bamako (Mali), Guayaquil (Ecuador), Sanaa (Jemen), San Pedro Sula (Honduras) und Teheran (Iran).