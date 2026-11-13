Microsoft: SO gibt es jetzt Geld zurück

Nach der Mega-Panne bei Microsoft könnte es finanzielle Folgen für das Unternehmen haben: Für Unternehmenskunden von Microsoft 365 gelten nämlich sogenannte Service Level Agreements (SLA).

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Diese SLA legt eine monatliche Verfügbarkeit von mindestens 99,9 Prozent fest. Wird dieser Wert unterschritten – was im November einer Ausfallzeit von mehr als 43,2 Minuten entspricht –, greift eine gestaffelte Gutschrift auf die monatliche Gebühr des betroffenen Dienstes, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Juristen.

Nur Gutscheine statt Geld

Die Erstattung wird nicht auf das Bankkonto überwiesen, sondern ausschließlich als Rabatt mit künftigen Rechnungen verrechnet.

Wer privat kostenlose Dienste wie Outlook.com verwendet, hat laut Kleingedrucktem ohnehin keinerlei Anspruch darauf, dass der Dienst immer läuft. Doch selbst wer für sein "Microsoft 365"-Abo zahlt, schaut durch die Finger. Die vertraglichen Ausfall-Garantien gelten nämlich ausdrücklich nicht für Privatpersonen.

Für entgangene Geschäfte, geplatzte Deals oder teure Stehzeiten der Mitarbeiter haftet Microsoft praktisch gar nicht. Immerhin greift bei den Geschäftskunden wie beschrieben die Verfügbarkeits-Garantie von 99,9 Prozent im Monat. Fällt ein Dienst länger als rund 43 Minuten aus, gibt es je nach Dauer 25, 50 oder im Extremfall 100 Prozent Nachlass auf die monatliche Gebühr.