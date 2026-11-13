Nvidia-Chef reagiert auf Affären: "Ich bin ein Stück Scheiße"

Er galt über Jahrzehnte hinweg als unumstrittener Visionär des globalen Chip-Booms und führte den US-Konzern Nvidia an die absolute Weltspitze der Billionen-Dollar-Konzerne. Nach seinem erzwungenen Rücktritt als Vorstandschef des KI-Chip-Giganten offenbaren Insiderberichte nun ein erschütterndes Bild des tief gefallenen Managers.

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Der wochenlange, verbitterte Abwehrkampf gegen massive Vorwürfe um Untreue, geheime Liebschaften und Firmenverflechtungen endete am Mittwochabend mit der endgültigen Kapitulation. Wie Vertraute des ehemaligen Konzernlenkers berichten, befindet sich der einstige Vorzeige-Manager emotional in einem Ausnahmezustand.

Verbitterung im engsten Zirkel: Reumütige Selbstbeleidigungen

Gegenüber Gesprächspartnern zeigte sich Huang laut Recherchen der angesehenen Nachrichtenagentur Bloomberg von einer völlig ungewohnten, gebrochenen Seite. Wo früher unbändige Energie, eiserne Arbeitsdisziplin und akribische Detailverliebtheit den Konzernalltag prägten, herrscht jetzt offene Verzweiflung.

In internen Unterredungen fiel nach dem Amtsverzicht ein drastischer Satz über die eigene Person: "Ich bin ein Stück Scheiße", soll der gefallene Tech-Titan wörtlich gesagt haben. Aus seinem direkten Umfeld verlautet dazu:

Seine mit Abstand größte Sorge gelte seiner Ehefrau Lori und der gemeinsamen Familie – und ausdrücklich nicht jenen Frauen, mit denen ihn die weltweite Öffentlichkeit inzwischen liiert sieht.

Die Haltung des Managers schwanke zwischen resignierter Gleichgültigkeit und tiefer Scham über das zerstörte Vertrauen.

Den bevorstehenden Ermittlungen blickt er weitgehend teilnahmslos entgegen: Auf die Frage nach den Folgen meinte Huang in den letzten Tagen nur, es sei ihm mittlerweile vollkommen egal, was mit ihm geschehe.

Affären mit Mitarbeiterinnen und Brisanz um mutmaßliche Spionin

Das Doppelleben des Spitzenmanagers reichte weit tiefer in das Unternehmen hinein, als zunächst bekannt war. Huang hatte am vergangenen Samstag öffentlich zugegeben, seine Familie hintergangen zu haben, und erklärt: "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe."

Mittlerweile stehen gleich mehrere brisante Beziehungen im Raum:

Ermittlungen des US-Kongresses: Politiker in Washington wollen den Spitzenmanager wegen seiner Beziehung zu Alice Huang verhören. Ihr wird vorgeworfen, für chinesische Dienste spioniert zu haben; verwandtschaftliche Beziehungen zwischen beiden bestehen nicht.

Politiker in Washington wollen den Spitzenmanager wegen seiner Beziehung zu Alice Huang verhören. Ihr wird vorgeworfen, für chinesische Dienste spioniert zu haben; verwandtschaftliche Beziehungen zwischen beiden bestehen nicht. Beziehung zu Top-Managerin: Dem Ex-CEO wird unter anderem ein intimes Verhältnis mit Nvidia-Managerin Kimberly Powell zur Last gelegt.

Dem Ex-CEO wird unter anderem ein intimes Verhältnis mit Nvidia-Managerin Kimberly Powell zur Last gelegt. Weitere Verbindungen: Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters unterhielt Huang zudem ein Verhältnis mit mindestens einer weiteren Mitarbeiterin aus dem Konzern.

Erste Risse im Führungsstil schon vor dem Abgang sichtbar

Dass der gewaltige Druck den Firmenlenker bereits vor dem offiziellen Rücktritt zermürbte, blieb im Führungskreis nicht unbemerkt. Huang war in der Branche dafür berüchtigt, rund um die Uhr binnen kürzester Zeit auf elektronische Post zu reagieren, ganz gleich zu welcher Tages- oder Nachtzeit.

In den letzten Wochen vor der Demission verlangsamten sich seine Reaktionszeiten auf E-Mails plötzlich auffällig. Mitarbeiter bemerkten, dass der sonst rastlose Stratege zunehmend abwesend wirkte.

Das Ende einer 40-jährigen Vorzeige-Ehe

Der private Scherbenhaufen wiegt für den Gründer schwerer als der Verlust seiner beruflichen Macht. Er und seine Gattin Lori galten im Silicon Valley als seltenes Vorzeige-Paar: Die beiden lernten sich bereits während der gemeinsamen Studienzeit kennen, heirateten im Jahr 1985 und blickten auf eine mehr als vier Jahrzehnte währende Ehe zurück.

Erst acht Jahre nach der Hochzeit hob er 1993 das Unternehmen Nvidia aus der Taufe. Dass dieses historische Lebenswerk nun durch persönliche Fehltritte und politische Verstrickungen in Trümmern liegt, markiert eines der spektakulärsten Kapitel moderner Wirtschaftsgeschichte.