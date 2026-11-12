RTL streicht 500 Jobs: Jetzt zittern Sky-Sport-Moderatoren

Die Übernahme von Sky hat für RTL weitreichende Folgen: Der Konzern will in den kommenden drei Jahren jährlich 250 Millionen Euro einsparen. Bis Ende 2027 sollen deshalb 500 Arbeitsplätze wegfallen.

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Der Zusammenschluss von RTL und Sky bringt nicht nur neue Strukturen, sondern auch einen großen Sparkurs. Zum 1. Juni ging Sky offiziell in den Besitz von RTL über. Jetzt werden die beiden Unternehmen zusammengeführt – und dabei sollen zahlreiche Stellen gestrichen werden.

"Der größte Teil davon entsteht durch die Optimierung der Inhalte- und Sachkosten", erklärte RTL. Zusätzlich sollen Doppelstrukturen abgebaut, Verantwortlichkeiten gebündelt und Entscheidungsprozesse effizienter gestaltet werden.

Auch im Sport drohen Einschnitte

Besonders groß ist die Unsicherheit unter den Sport-Mitarbeitern. In der Belegschaft kursieren Zahlen von 50 bis 100 Stellen, die im Sportbereich eingespart werden könnten. Wer tatsächlich gehen muss, ist allerdings noch offen.

© Getty Images

RTL hält sich dazu bedeckt: "Im Zuge der Zusammenführung von RTL Deutschland und Sky Sport werden alle Sportproduktionen im Hinblick auf Synergiemöglichkeiten geprüft."

Ein Beispiel dafür ist die Formel 1. Bislang produzieren RTL und Sky jeweils eigene Sendungen mit getrennten Teams. RTL-Chef Stephan Schmitter kündigte bereits an, dass es ab der Saison 2027 nur noch eine gemeinsame Produktion geben soll.

Damit stellt sich die Frage, welche Moderatoren und Experten künftig noch dabei sein werden. Bei RTL gehören Florian König, Heiko Waßer, Christian Danner und Kai Ebel zum bisherigen Team. Sky setzt unter anderem auf Peter Hardenacke, Sascha Roos, Ralf Schumacher und Sandra Baumgartner. Wer von ihnen auch künftig zum Einsatz kommt, ist noch nicht bekannt.

Weniger Fußball-Rechte, weniger Einsätze

Auch im Fußball verändert sich die Lage. Ab der Saison 2027/28 verliert RTL die Übertragungsrechte an der Europa League und der Conference League an DAZN. Bei Sky Österreich fällt in der kommenden Spielzeit zudem ein großer Teil der bisherigen Champions-League-Übertragungen weg: Statt fast aller Spiele gibt es nur noch das Top-Spiel am Dienstag. Europa League und Conference League sind ebenfalls nicht mehr dabei.

Damit sinkt auch der Bedarf an Kommentatoren und weiteren Mitarbeitern. Als mögliches neues Sportrecht gilt die Frauen-Bundesliga, bei der RTL und Sky als aussichtsreiche Bewerber gehandelt werden. Der Konzern erklärt dazu, man beobachte grundsätzlich alle attraktiven Sportrechte, die auf den Markt kommen.

Bei Zweitliga-Spiel läuft bereits eine gemeinsame Produktion

Wie die Zusammenarbeit aussehen kann, zeigt sich schon jetzt bei der 2. Bundesliga. Das Top-Spiel am Samstagabend wird von RTL/Nitro und Sky bereits gemeinsam produziert. Vor und hinter der Kamera kommt dabei dasselbe Team zum Einsatz.

RTL-Chef Schmitter begründete diesen Schritt mit den hohen Kosten für zwei getrennte Übertragungen: Es sei teuer, wenn man "zwei Signale produziert". Während in der vergangenen Saison noch insgesamt 30 bis 35 Mitarbeiter für beide Sendungen im Einsatz waren, sind es mittlerweile nur noch 15 bis 20.

Die gemeinsame Produktion spart also bereits Personal und Kosten. Für die Beschäftigten bleibt allerdings die bange Frage, wie viele weitere Stellen dem Sparkurs noch zum Opfer fallen werden.