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Keine Beschneiung

Wasser-Mangel: Skigebiet verzichtet auf Schneekanonen

Andreas Staggl
von
Skilift über einer fast schneefreien Piste mit etwas Restschnee und Schneekanone im Vordergrund.
© Getty Images
Diesen Winter gibt es nur Naturschnee.
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Ungewöhnliche Entscheidung zum Start der Wintersaison: Am Erbeskopf, dem höchsten Berg im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz, bleiben in diesem Winter die Schneekanonen ausgeschaltet. Skifahren soll dort ausschließlich möglich sein, wenn ausreichend Naturschnee fällt. Grund dafür ist die angespannte Wassersituation nach einem niederschlagsarmen Sommer.

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Wie die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, Tamara Breitbach, erklärt, fehlt das Wasser, um die Beschneiungsanlagen zu betreiben. Grundwasser dafür anzuzapfen, komme nicht infrage. Es sei widersprüchlich, die Bevölkerung im Sommer zum Wassersparen aufzurufen und im Winter gleichzeitig Grundwasser für künstliche Beschneiung zu verwenden.

Kritik vom Skiverband

Die Entscheidung stößt allerdings nicht überall auf Zustimmung. Joachim Klein, Vorsitzender des Skiverbands Rheinland, bezeichnet den Verzicht als "Unfug". Seiner Ansicht nach versickere das für die Beschneiung verwendete Wasser wieder und bleibe somit im natürlichen Wasserkreislauf erhalten.

Trotz der fehlenden technischen Beschneiung hoffen die Verantwortlichen auf eine erfolgreiche Wintersaison. Die Bürgermeisterin rechnet mit der Möglichkeit von zweistelligen Lifttagen. In der vergangenen Saison war der Hauptlift trotz Schneekanonen lediglich an zwei Tagen in Betrieb.

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Ganz aufgeben will man den Skibetrieb jedenfalls nicht: Sollten ausreichend Naturschnee und passende Bedingungen vorhanden sein, werden die Lifte geöffnet. Die Betreiber wollen so lange wie möglich am Wintersportangebot festhalten.

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